Татьяна Тарасова назвала смерть Тена кошмаром

"Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквально сейчас общалась с его мамой, он был еще жив… Ее не пускали к нему. Он выдающийся… Какая трагедия!" — сказала Тарасова.

Погибшему фигуристу было 25 лет.

Кроме бронзы Олимпиады в Сочи он выиграл серебро чемпионата мира в 2013 году, бронзу чемпионата мира в 2015.

Он тренировался в Москве с 2004 по 2010 год под руководством Татьяны Тарасовой и Елены Буяновой

Потом переехал в США, где тренировался с Фрэнком Кэрроллом. Недавно он стал сотрудничать с российским специалистом Николаем Морозовым

Ранее министр культуры и спорта Казахстана назвал убийство Тена ужасной трагедией.