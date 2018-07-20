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Навка заявила о всеобщей скорби из-за гибели Тена
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Навка: весь мир фигурного катания скорбит и плачет 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала гибель казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщает "Советский спорт".
"Какое горе! Чудовищная трагедия случилась с необыкновенно талантливым фигуристом и прекрасным мальчиком Денисом Теном. Глубоко соболезную семье и близким! Весь мир фигурного катания скорбит и плачет сегодня", — написала Навка в инстаграме.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства. Также ведутся поиски второго предполагаемого преступника — Армана Кудайбергенова.
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