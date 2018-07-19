Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти

Скончавшийся в четверг после нападения неизвестных казахстанский фигурист Денис Тен поступил в больницу в состоянии клинической смерти. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы Алма-Аты Ержан Куттыгожин, передает ТАСС

Бронзового призера Олимпийских игр 2014 года доставили в стационар каретой скорой помощи, врачи более двух часов проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти жизнь спортсмена не удалось.

«К сожалению, смерть наступила вследствие ранения в зоне, где проходили жизненно важные органы», — добавил медик.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что бригада скорой помощи прибыла через 10 минут после вызова, реанимационные мероприятия проводились еще по пути в больницу.

«Поскольку был геоморфологический шок, потеря крови, сразу взяли его в реанимацию, на операцию, в течение двух часов спасали, реанимировали, но не удалось. К сожалению, в 17:30 констатировали смерть, причина — большая кровопотеря вследствие ножевого ранения», — сказал министр.

25-летний Денис Тен погиб от ножевого ранения. По данным городского департамента внутренних дел, спортсмен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Злоумышленники ударили Тена ножом, в результате чего он потерял три литра крови.