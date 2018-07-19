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Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
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Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти 

Рамблер 9 часов назад
Скончавшийся в четверг после нападения неизвестных казахстанский фигурист Денис Тен поступил в больницу в состоянии клинической смерти. Об этом рассказал исполняющий обязанности главного врача Центральной городской клинической больницы Алма-Аты Ержан Куттыгожин, передает ТАСС.
Бронзового призера Олимпийских игр 2014 года доставили в стационар каретой скорой помощи, врачи более двух часов проводили сердечно-легочную реанимацию, однако спасти жизнь спортсмена не удалось.
«К сожалению, смерть наступила вследствие ранения в зоне, где проходили жизненно важные органы», — добавил медик.
Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов заявил, что бригада скорой помощи прибыла через 10 минут после вызова, реанимационные мероприятия проводились еще по пути в больницу.
«Поскольку был геоморфологический шок, потеря крови, сразу взяли его в реанимацию, на операцию, в течение двух часов спасали, реанимировали, но не удалось. К сожалению, в 17:30 констатировали смерть, причина — большая кровопотеря вследствие ножевого ранения», — сказал министр.
25-летний Денис Тен погиб от ножевого ранения. По данным городского департамента внутренних дел, спортсмен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Злоумышленники ударили Тена ножом, в результате чего он потерял три литра крови.
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