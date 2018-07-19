В Сети соболезнуют родителям погибшего фигуриста Дениса Тена

Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи умер от ножевого ранения.

Казахстанский фигурист Денис Тен скончался в больнице в Алма-Ате. По предварительным данным, двое неизвестных хотели снять с его автомобиля зеркала. Естественно, молодой спортсмен не стал стоять в стороне. В результате завязалась драка. Дениса Тена ударили ножом. 25-летний фигурист скончался от потери крови. Врачи не успели спасти талантливого спортсмена. Федерация фигурного катания в шоке от произошедшего.

Публикация от Denis Ten (@tenis_den)

13 Июн 2018 в 2:06 PDT В Сети не перестают соболезновать родителям Дениса Тена. Одним из первых трагедию прокомментировал прославленный фигурист Евгений Плющенко

Какой ужас! Ужас! Даже слов нет. Выражаю соболезнования родным, близким, болельщикам. Это большая утрата. Он был потрясающим человеком, потрясающим спортсменом. Это ужасная новость. Слов нет…

— сказал спортсмен по телефону агентству РИА Новости.

Денис Тен был близким другом Алексея Ягудина . Олимпийский чемпион написал душераздирающий пост в Instagram.

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin)

19 Июл 2018 в 5:53 PDT Ушел не просто фигурист, а часть нас! Часть меня! Как?!?!?!?!?!? Зачем!?!?!?!? … просто нет слов… #денис #денистен пусть сдохнут эти твари, кто причастен, сядут и сдохнут в тюрьме, ублюдки 😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪😪

— написал Алексей Ягудин.

Публикация от Denis Ten (@tenis_den)

19 Май 2017 в 11:37 PDT Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «Р-Спорт», что маму Дениса не пустили к нему в реанимацию. Фигурист был еще жив. «Какой кошмар! Какая трагедия! Я буквально сейчас общалась с его мамой, он был еще жив… Ее не пускали к нему. Он выдающийся… Какая трагедия», — сообщила Татьяна Тарасова. Денис Тен был воспитанником заслуженного тренера.

Я прожил в Москве 7 уникальных лет. Вернувшись из США, Татьяна Анатольевна одним из первых взяла меня в свою группу. Работа с легендарным тренером — была мечтой воплотившейся в реальность. Это был самый фантастический опыт в карьере и без него, я бы не состоялся как человек, которого вы видите сегодня. Татьяна Анатольевна, спасибо вам за все. С днём вашего рождения. 🏅🎁🎉 Ps. Фото было сделано как раз после просмотров.

Публикация от Denis Ten (@tenis_den)

13 Фев 2017 в 7:16 PST Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина пришла в ужас от произошедшего. Своей болью она поделилась с подписчиками в Instagram.

Публикация от Татьяна Тотьмянина (@tatianatotmyanina)

19 Июл 2018 в 5:54 PDT Денис… RIP… 21век!дикая, жестокая несправедливость! Боже, дай сил родителям пережить случившееся🙏

— написала Татьяна Тотьмянина.

«Скорбим. Горько сознавать как мимолетна наша жизнь, раз и прервалась у молодого полного сил парня», «😢25лет! Вся жизнь впереди! Господи, дай сил пережить и нести эту боль близким и родным🙏🙏🙏», «О Боже 🙏 уходят лучшие из лучших, а убийцы остаются среди нас, как же так то? Человеческая жизнь не стоит и гроша, ужас, уму не постяжимо.. жесткий, страшный мир…как жить то дальше…», «Каждому воздастся за их злодеяния! Но Дениса не вернуть! Светлая ему память! 🙏🙏🙏», «Какая трагедия 😥», — выразили свои соболезнования пользователи интернета.

Еще вчера Денис Тен был жив. 25-летний спортсмен радовался каждому дню.

Сходил с девчонками в BurritoGO. Мне понравилось.

Публикация от Denis Ten (@tenis_den)

17 Июл 2018 в 9:04 PDT Это последнее фото талантливого фигуриста в Instagram.

Редакция «Летидор» соболезнует родным Дениса Тена.

Фото: Instagram @tenis_den, @alexei.yagudin, @tatianatotmyanina