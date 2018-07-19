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Тарасова: Тен был не только учеником, но и товарищем
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Тарасова: Тен был не только учеником, но и товарищем 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считала погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена не только отличным учеником, но и хорошим товарищем, передает ТАСС.
"Я не знаю, как жить среди такого бандитизма? Унесли жизнь гения, талантливого человека, которого мы все очень любили, любили его человеческие качества. Он был не только моим учеником, он был моим товарищем. У меня просто нет слов", — сказала Тарасова.
Тен, завоевавший бронзовую медаль на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, скончался в четверг в Алма-Ате в результате ножевого ранения.
Ранее Тарасова назвала гибель фигуриста Тена трагедией.
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