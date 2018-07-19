«Зарезали за 5 тысяч»: как погиб фигурист Денис Тен

Призера Олимпиады в Сочи фигуриста Дениса Тена зарезали воры, пытавшиеся снять зеркала с его Lexus. Трагедия произошла средь бела дня. Расследование нападения взяли под личный контроль главы МВД Минздрава и Генпрокурор Казахстана. Между тем многие до сих пор не могут поверить, что спортсмена уже нет в живых.

Казахстанского фигуриста, бронзового призера зимней Олимпиады в Сочи Дениса Тена смертельно ранили воры. Трагический инцидент произошел 19 июля примерно в 15.00 дня на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой в Алма-Ате. Двое злоумышленников средь бела дня пытались снять боковые зеркала с Lexus GX 460, однако им помешал хозяин машины — Тен. Между мужчинами завязалась потасовка в результате чего спортсмен получил ножевое ранение. Лезвие ножа попало в бедренную артерию спортсмена.

Как сообщают местные СМИ, он был доставлен в Центральную городскую клиническую больницу №12 с предварительным диагнозом «ножевое ранение верхней трети правого бедра, повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение».

Фигурист потерял почти три литра крови. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Врачи делали все возможное, однако спасти спортсмена не смогли.

Сразу после нападения было начато расследование по ст. 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»и ч. 2 ст. 192 «Разбой» УК РК. После того как стало известно, что фигурист скончался, статья 106 была переквалифицирована на ч. 2 ст. 99 УК РК «Убийство». Наказание по данной статье лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

По факту убийства начали досудебное расследование. Во дворе дома спортсмена работают сотрудники правоохранительных органов. В сети опубликованы фотографии окровавленного внедорожника и места трагедии.

Между тем расследование нападения на фигуриста взяли на личный контроль главы МВД и Минздрава. На поимку преступников ориентирован весь личный состав Департамента внутренних дел (ДВД) города. Также расследование дела по убийству Тена взято на контроль Генерального прокурора Кайрата Кожамжарова

«Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных сотрудников ДВД и МВД. По делу назначены процессуальные прокуроры», — сообщили в ведомстве.

Многие до сих пор не могут поверить, что фигуриста уже нет в живых. Пользователи в сети пишут слова соболезнований.

Некоторые недоумевали, что жизнь талантливого спортсмена оборвалась из-за зеркал.

«Да в каком мы мире живем, где из-за зеркал умер человек. Ему было 25, и ведь он так много не успел, и всего-то 5 часов назад он и не подозревая этого, выкладывал сториз обеда. Денис Тен — кумир, лучший из лучших», — скорбит пользователь.

Денис Тен — бронзовый призер зимней Олимпиады в Сочи, серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию в 2013 году, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года и пятикратный чемпион Казахстана.

Жизнь ценой в зеркало

«Есть антибликовые, затемняющие. Некоторые могут и пять тысяч стоить. Если на машине фигуриста зеркальный элемент был оригинальный, значит он был именно из разряда дорогих. А так в среднем простые оригинальные стоят около 1500 рублей, — предположил Гусев. — Снять зеркальный элемент можно просто и быстро, это занимает меньше минуты: он поддевается, например, отверткой аккуратненько или ножиком, чтобы не лопнуло стекло, сдергивается и затем продается на Avito либо на так называемых «разборках». Я думаю, что за этим стоят какие-нибудь наркоманы либо подростки, для которых и небольшая сумма за украденное зеркало уже представляет интерес. Фигурист видимо просто очень быстро и неожиданно для них подбежал к машине, когда заметил, что воры копошились у его иномарки».

По словам Гусева, воровство различных кузовных деталей уже не так распространено, как в «нулевые»