«В это невозможно поверить»: Медведева об убийстве Тена 

Российская фигуристка Евгения Медведева назвала погибшего в Алма-Ате Дениса Тена «одним из самых креативных людей в мире фигурного катания».
«В это невозможно поверить. Я не хочу и не смогу поверить. Соболезную всем близким Дениса. Никогда не забуду его смех», — написала Медведева на своей странице в Instagram.
Денис Тен — пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию в одиночном разряде, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира 2013 и 2015 годов.
25-летний Денис Тен погиб в четверг после ножевого ранения. Спортсмен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Злоумышленники ударили Тена ножом, в результате чего он потерял три литра крови.