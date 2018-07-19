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«В это невозможно поверить»: Медведева об убийстве Тена
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«В это невозможно поверить»: Медведева об убийстве Тена 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Евгения Медведева назвала погибшего в Алма-Ате Дениса Тена «одним из самых креативных людей в мире фигурного катания».
«В это невозможно поверить. Я не хочу и не смогу поверить. Соболезную всем близким Дениса. Никогда не забуду его смех», — написала Медведева на своей странице в Instagram.
Денис Тен — пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию в одиночном разряде, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира 2013 и 2015 годов.
25-летний Денис Тен погиб в четверг после ножевого ранения. Спортсмен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Злоумышленники ударили Тена ножом, в результате чего он потерял три литра крови.
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