«В это невозможно поверить»: Медведева об убийстве Тена

«В это невозможно поверить. Я не хочу и не смогу поверить. Соболезную всем близким Дениса. Никогда не забуду его смех», — написала Медведева на своей странице в Instagram.

Денис Тен — пятикратный чемпион Казахстана по фигурному катанию в одиночном разряде, бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года, серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира 2013 и 2015 годов.

25-летний Денис Тен погиб в четверг после ножевого ранения. Спортсмен застал двоих неизвестных при попытке кражи зеркал с его автомобиля. Злоумышленники ударили Тена ножом, в результате чего он потерял три литра крови.