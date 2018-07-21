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Убийцы Тена не узнали его при нападении
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Убийцы Дениса Тена не узнали его в момент нападения 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Денис Тен погиб 19 июля от ножевого ранения в Алма-Ате.
Убийцы казахстанского фигуриста Дениса Тена не знали, на кого они совершили нападение. Об этом сообщил начальник департамента внутренних дел Алма-Аты Серик Кудебаев.
Полицейский рассказал, что преступники узнали о том, что убили известного спортсмена через социальные сети.
Денис Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которые пытались украсть зеркала с машины фигуриста. Через несколько часов Тен умер в больнице. Позже стало известно о задержании подозреваемых, которые впоследствии признались в совершении преступления.
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Комментарии28  Ещё 190 источников 
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