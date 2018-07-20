Задержан предполагаемый убийца Дениса Тена

В Казахстане установлены личности предполагаемых убийц известного фигуриста Дениса Тена , один из преступников задержан. Об этом сообщает Tengrinews.

По информации интернет-портала, правоохранительные органы Алма-Аты, где произошла трагедия, в данный момент проводят розыскные мероприятия в отношении одного из преступников. Его сообщник уже задержан.

"Один подозреваемый задержан водворен в ИВС (изолятор временного содержания). В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию", — заявили в Министерство внутренних дел Казахстана.

По итогам инцидента возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство".

Фигурист Денис Тен скончался 19 июня на 26-м году жизни. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи стал жертвой ограбления: двое злоумышленников откручивали зеркала с его автомобиля. При попытке самостоятельно задержать преступников спортсмен был смертельно ранен ножом в бедро. Он скончался от потери крови в Центральной клинической больнице города.

Прощание со спортсменом состоится 21 июля.