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Задержан предполагаемый убийца Дениса Тена
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Задержан предполагаемый убийца Дениса Тена 

Газета.Ru 13 часов назад
В Казахстане установлены личности предполагаемых убийц известного фигуриста Дениса Тена, один из преступников задержан. Об этом сообщает Tengrinews.
По информации интернет-портала, правоохранительные органы Алма-Аты, где произошла трагедия, в данный момент проводят розыскные мероприятия в отношении одного из преступников. Его сообщник уже задержан.
"Один подозреваемый задержан водворен в ИВС (изолятор временного содержания). В отношении второго проводятся розыскные мероприятия по его задержанию", — заявили в Министерство внутренних дел Казахстана.
По итогам инцидента возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК "Убийство".
Фигурист Денис Тен скончался 19 июня на 26-м году жизни. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи стал жертвой ограбления: двое злоумышленников откручивали зеркала с его автомобиля. При попытке самостоятельно задержать преступников спортсмен был смертельно ранен ножом в бедро. Он скончался от потери крови в Центральной клинической больнице города.
Прощание со спортсменом состоится 21 июля.
Ранее Аделина Сотникова выразила скорбь в связи со смертью Тена.
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