Тарасова странно отреагировала на смерть Тена 

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена своим другом и рассказала, что его талант позволял ему завоевать любые медали. Об этом сообщает «360».
По мнению Тарасовой, у Тена были «любые перспективы». Она считает, что спортсмен мог выиграть «золото» Олимпиады в Сочи, если бы не переехал в США.
«А теперь думаю, сидел бы там лучше, в Америке, и никто бы его не пырнул», — заявила тренер.
Бронзовый призер ОИ-2014 Денис Тен погиб 19 июля в Алма-Ате после нападения. В этот день 25-летний спортсмен застал двух мужчин за попытками снять зеркала с его машины. Между ним и преступниками завязалась драка, в ходе которой Тена ударили ножом. Фигурист потерял три литра крови, его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.