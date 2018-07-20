Ещё
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тарасова странно отреагировала на смерть Тена 

Рамблер 5 часов назад
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена своим другом и рассказала, что его талант позволял ему завоевать любые медали. Об этом сообщает «360».
>> Подозреваемый в убийстве Тена сознался в содеянном
По мнению Тарасовой, у Тена были «любые перспективы». Она считает, что спортсмен мог выиграть «золото» Олимпиады в Сочи, если бы не переехал в США.
«А теперь думаю, сидел бы там лучше, в Америке, и никто бы его не пырнул», — заявила тренер.
Бронзовый призер ОИ-2014 Денис Тен погиб 19 июля в Алма-Ате после нападения. В этот день 25-летний спортсмен застал двух мужчин за попытками снять зеркала с его машины. Между ним и преступниками завязалась драка, в ходе которой Тена ударили ножом. Фигурист потерял три литра крови, его доставили в больницу, но врачи не смогли его спасти.
Комментарии60
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пусть сдохнут эти твари»80
Делом Тена занялся Назарбаев12
Украина «кинула» сборную по дзюдо6
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти33
Головина побоялись отпускать в «Челси»
Видео
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
02:21
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Фигурное катание
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение