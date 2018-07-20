Тарасова странно отреагировала на смерть Тена

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена своим другом и рассказала, что его талант позволял ему завоевать любые медали. Об этом сообщает «360».

По мнению Тарасовой, у Тена были «любые перспективы». Она считает, что спортсмен мог выиграть «золото» Олимпиады в Сочи, если бы не переехал в США.

«А теперь думаю, сидел бы там лучше, в Америке, и никто бы его не пырнул», — заявила тренер.