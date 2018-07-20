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Появилось фото второго подозреваемого в убийстве Тена
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Опубликовано фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Tengrinews.kz
Полиция Казахстана опубликовала фотографию второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи фигуриста Дениса Тена.
"Министерством внутренних дел на розыск второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена ориентирован весь личный состав и другие силы территориальных департаментов внутренних дел", — заявили в МВД Казахстана агентству Tengrinews.
Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
Ранее сообщалось, что задержанный по подозрению в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена признал свою вину.
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