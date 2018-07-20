Делом Тена занялся Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил генеральному прокурору Кайрату Кожамжарову и главе МВД Калмуханбету Касымову взять под особый контроль дело об убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает "Советский спорт".
Как передает официальный сайт главы государства, также Назарбаев поручил правоохранительным органам обеспечить его тщательное и объективное расследование случившегося.
Отмечается, что руководство администрации президента будет держать ход расследования на постоянном контроле.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства.