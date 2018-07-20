Убийца Дениса Тена разрыдался

Зарезавший Дениса Тена вор разрыдался после убийства

Беспрецедентная расправа над молодым фигуристом Денисом Теном поразила не только общественность, но и самих убийц. Очевидец встретил на месте преступления одного из грабителей, который плакал навзрыд.

Бизнесмен Кайрат Кудайберген рассказал, как приехал возложить цветы на место трагедии с Денисом Теном. Неожиданно скорбящие увидели огромное количество полицейских, прокуроров, а также убийцу фигуриста в окружение отряда СОБР.

Сообщается, что подозреваемого в преступлении привезли на место нападения.

"Шел и плакал, прикрывая лицо листом бумаги формата А4. Следователь спрашивал все в деталях. Убийца отвечал, хотя хотел просто молчать", — поведал очевидец.

Более того, бизнесмен заявил, что напавшие на Тена грабители — надалекого ума люди, совершившие в своей жизни роковую ошибку.

"Я видел настоящих убийц и грабителей рецидивистов. Этот же парень худощавого телосложения был мелким вором. Я не знаю о чем он думал занося нож, но мне кажется точно не об убийстве юного таланта", — объяснил он.

Стоит отметить, что состояние родителей погибшего спортсмена в данный момент ужасное. Они раздавлены горем, передает Tengrinews.kz.

По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Юрий Александрович и Оксана Алексеевна воспитали замечательного сына, ставшего достойным примером для молодежи.