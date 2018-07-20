Ещё
Убийца Дениса Тена разрыдался
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зарезавший Дениса Тена вор разрыдался после убийства 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Беспрецедентная расправа над молодым фигуристом Денисом Теном поразила не только общественность, но и самих убийц. Очевидец встретил на месте преступления одного из грабителей, который плакал навзрыд.
Бизнесмен Кайрат Кудайберген рассказал, как приехал возложить цветы на место трагедии с Денисом Теном. Неожиданно скорбящие увидели огромное количество полицейских, прокуроров, а также убийцу фигуриста в окружение отряда СОБР.
>> «Зарезали за 5 тысяч»: как погиб фигурист Денис Тен
Сообщается, что подозреваемого в преступлении привезли на место нападения.
"Шел и плакал, прикрывая лицо листом бумаги формата А4. Следователь спрашивал все в деталях. Убийца отвечал, хотя хотел просто молчать", — поведал очевидец.
Более того, бизнесмен заявил, что напавшие на Тена грабители — надалекого ума люди, совершившие в своей жизни роковую ошибку.
"Я видел настоящих убийц и грабителей рецидивистов. Этот же парень худощавого телосложения был мелким вором. Я не знаю о чем он думал занося нож, но мне кажется точно не об убийстве юного таланта", — объяснил он.
Стоит отметить, что состояние родителей погибшего спортсмена в данный момент ужасное. Они раздавлены горем, передает Tengrinews.kz.
По словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, Юрий Александрович и Оксана Алексеевна воспитали замечательного сына, ставшего достойным примером для молодежи.
Напомним, что Дениса Тена убили 19 июля. Два злоумышленника пытались снять зеркала с машины спортсмена, тот попытался остановить преступников. Фигуриста ударили ножом в бедро, попав в артерию. Денис потерял много крови. Спасти его врачам не удалось.
Дни.ру: последние новости
В Америке бы его не пырнули: странная реакция Тарасовой на смерть Тена Мать не пустили к умирающему после резни Денису Тену Фигуриста Тена сняли на видео перед жестоким убийством
Комментарии32
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист отказался от медали ЧМ в России32
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие155
МОК захотел вернуть Россию после всех скандалов50
Названа причина громкого скандала на ЧМ-201862
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена73
Видео
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
04:07
Названа причина громкого скандала на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
02:21
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Фигурное катание
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение