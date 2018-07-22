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Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
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Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире 

Рамблер 2 часа назад
Серебряный призёр Олимпийских игр-2018, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева после смены тренера и недавнего переезда в Канаду рассказала о том, как ей работается с новым наставником Брайаном Орсером. Своими впечатлениями она поделилась в интервью в рамках шоу Dreams on Ice. Видео выложено в Instagram.
«Брайан открыл для меня, наверное, абсолютно новый мир: как присесть на ногу, куда направить конек. Я даже представить себе не могла, что так можно», — заявила Медведева.
Она отметила, что ждет перемен в новом сезоне и хочет измениться сама.
Ранее спортсменка решила расстаться со своим тренером Этери Тутберидзе, воспитанницей которой она была 11 лет, и начать сотрудничество с канадским наставником 56-летним Брайаном Орсером, который известен по работе с двукратным олимпийским чемпионом Юдзюру Ханю и двукратным чемпионом мира Хавьером Фернандесом.
СМИ писали об уходе Медведевой от Тутберидзе еще в марте, но вначале обе стороны отрицали это. На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева уступила золото в одиночном катании другой воспитаннице Тутберидзе Алине Загитовой. Тренер рассказывала, что Медведева в преддверии Олимпиады просила ее оставить Загитову в юниорах еще на год. Однако Тутберидзе не пошла ей навстречу.
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