«На грани срыва»: крик души Аделины Сотниковой

«На гране срыва»: Сотникова пожаловалась на свое состояние

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова на своей странице в Instagram рассказала, что находится в «морально убитом состоянии».

«Мыслей в голове миллиард… <…> А надо вообще мне все это?! А Для чего?! Когда состояние твое на гране срыва…» — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Спортсменка выразила надежду, что сможет справиться со всем происходящим. По ее словам, она знает, что «все будет хорошо».

«Но то, что твориться внутри меня… не знает никто», — заключила она.