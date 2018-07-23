«На грани срыва»: крик души Аделины Сотниковой

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова на своей странице в Instagram рассказала, что находится в «морально убитом состоянии».
«Мыслей в голове миллиард… <…> А надо вообще мне все это?! А Для чего?! Когда состояние твое на гране срыва…» — написала она (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
Спортсменка выразила надежду, что сможет справиться со всем происходящим. По ее словам, она знает, что «все будет хорошо».
«Но то, что твориться внутри меня… не знает никто», — заключила она.
Сотникова завоевала золотую медаль Олимпиады-2014. Из-за травмы она не смогла принять участие в этапах серии Гран-при по фигурному катанию, чемпионате России и чемпионате Европы 2015 года. В следующем сезоне она заняла шестое место на национальном чемпионате. Весной 2017-го стало известно, что Сотникова будет тренироваться у Евгения Плющенко. Позже Плющенко сообщил, что она пропустит сезон-2017/18 из-за травмы.