Виновата полиция: как можно было спасти Дениса Тена

В Казахстане журналисты выяснили шокирующие подробности убийства фигуриста Дениса Тена . Спортсмен вполне мог остаться жив, если бы полиция за несколько дней до трагедии не выпустила на свободу ударившего его ножом злоумышленника, ранее задержанного за аналогичную кражу. Оказавшись на свободе, подозреваемый спокойно перебрался из Астаны в Алма-Ату, где сразу отправился на новое преступление, закончившееся трагедией для всего Казахстана.

В Казахстане подозреваемых в убийстве фигуриста, бронзового призера зимней Олимпиады в Сочи Дениса Тена арестовали на два месяца. Между тем выяснились шокирующие подробности биографии злоумышленников: 24-летнего Нуралы Киясова и 23-летнего Армана Кудайбергенова. Оказалось, что трагедии можно было избежать, если бы не гуманность местной полиции.

По версии следствия, именно Кудайбергенов 19 июля нанес два роковых удара ножом в ногу фигуриста, после того, как хозяин машины помешал им украсть боковые зеркала с Lexus в Алма-Ате. В этом признался и сам подозреваемый. Между тем за несколько дней до резонансного убийства автовор попался на аналогичной краже в Астане. Расстояние между городами составляет 1200 км.

Инцидент в столице Казахстана произошел еще 11 июля, за 8 дней до убийства Дениса Тена. Как сообщает газета «Время»,

Кудайбергенов пытался стащить зеркало с машины жителя Астаны Сапара Шамшиева. Однако тогда потерпевший не пошел ловить вора самостоятельно, а вызвал полицию. Злоумышленника задержали, и он ожидал суда, который должен был состояться в 20-х числах июля. Потерпевший был уверен, что автовор находится под стражей, но каким-то образом Кудайбергенова выпустили под подписку о невыезде.

«На утро после происшествия я забрал зеркала в полиции. Тогда меня заверили, что парень дал признательные показания, также оказалось, что он ранее судим. Я был уверен, что до суда он будет находиться под стражей. Позже, 13 июля мне позвонила дознаватель и спросила, можно ли дать мой телефон подозреваемому, так как он хочет поговорить по поводу примирения. Я тогда сказал, что намерен довести дело до суда, так как он уже ранее был судим и никаких выводов не сделал», — рассказывал Шамшиев.

Автомобилист все это время был уверен, что Кудайбергенов находится в изоляторе. Однако вечером, 20 июля к нему пришли сотрудники полиции и начали расспрашивать о подозреваемом, которого к этому времени лучшие оперативники страны разыскивали за убийство фигуриста. От пришедших полицейских Шамшиев и узнал, что вместо того, чтобы сидеть под арестом и ждать суда в Астане, Кудайбергенов сбежал в Алма-Ату.

Потерпевший считает, что, если бы Кудайбергенова не отпустили бы, трагедии можно было бы избежать, ведь именно Кудайбергенов использовал нож: провода на зеркале машины Шамшиева были аккуратно срезаны ножом и, если бы в тот момент он оказался бы рядом, то, возможно, его бы ожидала участь Дениса Тена.

Также Шамшиев утверждает, что в правоохранительных органах ему якобы намекнули о том, что желательно никому не рассказывать тот факт, что именно Кудайбергенов украл у него зеркала, а затем просто сбежал. Автомобилист не исключает, что злоумышленник может быть связан с полицейскими, так как тогда он слишком уверенно себя вел.

Между тем, неслучайно с Кудайбергеновым оказался и его сообщник Киясов. Молодой человек увлекается ММА, боксом и другими единоборствами и не раз попадал в поле зрения местной полиции.

В январе 2017 года Киясова поймали в состоянии алкогольного опьянения за рулем Mazda 626, за что он был лишен водительских прав на три года. В феврале того же года он обокрал машину Audi 80 в Меркенском районе Жамбылской области, где он раньше и проживал: разбил окно передней двери и вытащил DVD-плеер, магнитофон, а также аккумулятор. Общий ущерб оценили в 24 тысячи тенге (около 4400 тысяч рублей — « Газета.Ru )».

Спустя несколько дней Киясов обокрал еще одну машину — «ВАЗ-2106». Все произошло неподалеку от места первой кражи. При этом он также украл магнитолу и аккумулятор — все на 20 тысяч тенге. (почти 3700 тысяч рублей — «Газета.Ru»). Тогда вора задержали, на суде он все признал и даже помирился с потерпевшими, возместив им ущерб.

За задолженность Киясова по кредиту на него был подан иск в суд от микрокредитной организации. На сентябрь 2017 года задолженность Киясова по кредиту составила около 144 тысяч тенге (почти 26,5 тысяч рублей — «Газета.Ru»). В октябре 2017 Киясов переехал в Алма-Аты и неоднократно был пойман за рулем машины с поддельными номерами, за что он заплатил штраф в размере 45 380 тенге (более восьми тысяч рублей — «Газета.Ru»).

На следующий день после убийства фигуриста, вызвавшего огромный резонанс не только в Казахстане, но и далеко за его пределами, оба подозреваемых были задержаны. Их удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения и их прошлому, ведь их хорошо знали в правоохранительных органах.

«Подозреваемый Арман Кудайбергенов нанес Денису два удара ножом, при этом подозреваемый Нуралы Киясов просто стоял и смотрел на происходящее. Только после из социальных сетей преступники узнали, что убили Дениса Тена. Они пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражу», — сообщает руководитель ДВД Алма-Аты Серик Кудебаев.

Напомним, что трагедия произошла средь бела дня в четверг, 19 июля. Фигурист заметил, как автоворы пытались снять с его Lexus GX 460 боковые зеркала и решил самостоятельно их спугнуть. Однако завязалась потасовка, в результате которой Тен получил два ножевых ранения в бедренную артерию. В это время злоумышленники поспешили скрыться. В состоянии клинической смерти его доставили в реанимацию местной больницы, к тому моменту он уже потерял три литра крови. Врачи предприняли все необходимые действия, однако спасти спортсмена не удалось — Тен умер от большой кровопотери. После его смерти было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 99 УК РК «Убийство». Наказание по данной статье лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Расследование нападения на фигуриста взяли на личный контроль главы МВД и Минздрава , а также Генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров

21 июля в Алма-Ате прошли похороны знаменитого казахстанского фигуриста Дениса Тена. Его похоронили на кладбище в поселке Дружба под Алма-Атой.