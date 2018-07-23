В деле Дениса Тена появился скандальный поворот

В деле об убийстве в Казахстане фигуриста Дениса Тена появился скандальный поворот

В Казахстане полиция за несколько дней до убийства фигуриста Дениса Тена оставила на свободе пырнувшего спортсмена ножом Армана Кудайбергенова, после совершенной им мелкой автокражи. Об этом сообщает газета "Время".

За 8 дней до убийства Тена, 11 июля, Кудайбергенов пытался украсть зеркало с машины жителя Астаны Сапара Шамшиева. Однако тогда потерпевший не пошел ловить вора самостоятельно, а вызвал полицию. Злоумышленника задержали, и он ожидал суда, который должен был состояться в 20-х числах июля. Потерпевший был уверен, что автовор находится под стражей, но каким-то образом Кудайбергенова выпустили под подписку о невыезде. После чего злоумышленник поехал в Алма-Ату, находящуюся за 1200 км от Астаны, где продолжил свою преступную деятельность и в ходе очередной кражи зеркал зарезал Дениса Тена.