Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел

Радость из-за смерти фигуриста Дениса Тена может лишить свободы казахстанского учителя, сообщает местный 31 канал.

Ранее 25-летний Шерхан Байзенов, преподающий физику в школе села Белес, написал в своих социальных сетях, что рад смерти «этого китайца», а его убийц похвалил. После разразившегося скандала учитель извинился, объяснив, что не знал, о ком именно пишет, однако родители школьников потребовали его увольнения.

Более того, теперь казахстанская полиция возбудила против Байзенова уголовное дело за разжигание межнациональной розни. По данной статье мужчине грозит от двух до семи лет реального заключения. Учитель уже побывал на первом допросе.