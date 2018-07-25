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От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
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Источник: четвёртая фигуристка на грани ухода от тренера Тутберидзе 

RT на русском 1 час назад
Российская фигуристка Дарья Паненкова может уйти от тренера Этери Тутбердзе.
Об этом сообщает «Матч ТВ».
По информации издания, Паненкова досрочно покинула сбор команды в Новогорске. Спортсменка отказалась комментировать информацию.
Паненкова может стать четвёртой потерей Тутберидзе вслед за Евгенией Медведевой, Полиной Цурской и Анастасией Таракановой.
В прошедшем сезоне Паненкова была призёром двух этапов юниорского Гран-при — в Польше и Латвии.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки 2018 года по версии Женского спортивного фонда (WSF).
RT на русском: последние новости
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