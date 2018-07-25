От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка

Источник: четвёртая фигуристка на грани ухода от тренера Тутберидзе

Российская фигуристка Дарья Паненкова может уйти от тренера Этери Тутбердзе.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации издания, Паненкова досрочно покинула сбор команды в Новогорске. Спортсменка отказалась комментировать информацию.

В прошедшем сезоне Паненкова была призёром двух этапов юниорского Гран-при — в Польше и Латвии.