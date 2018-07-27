В деле об убийстве Тена появилась девушка

В связи с убийством в Казахстане призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена задержана девушка, сообщает местный портал «Казинформ» со ссылкой на собеседника в горсуде Алма-Аты.

По его словам, следствие по делу об убийстве фигуриста ходатайствовало перед судом об аресте Жанар Толыбаевой, которую подозревает в недонесении об особо тяжком преступлении, а также в краже. Следователи просят арестовать девушку на два месяца.

Издание отмечает, что за вменяемый Толыбаевой недонос в Казахстане предусмотрено наказание от штрафа (до 14,4 миллиона тенге или более 2,5 миллиона рублей) до лишения свободы максимум на шесть лет. Кроме того, кража может увеличить время пребывания девушки в тюрьме еще на три года.