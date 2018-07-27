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В деле об убийстве Тена появилась девушка
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В деле об убийстве Тена появилась девушка 

Рамблер 6 часов назад
В связи с убийством в Казахстане призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена задержана девушка, сообщает местный портал «Казинформ» со ссылкой на собеседника в горсуде Алма-Аты.
По его словам, следствие по делу об убийстве фигуриста ходатайствовало перед судом об аресте Жанар Толыбаевой, которую подозревает в недонесении об особо тяжком преступлении, а также в краже. Следователи просят арестовать девушку на два месяца.
Издание отмечает, что за вменяемый Толыбаевой недонос в Казахстане предусмотрено наказание от штрафа (до 14,4 миллиона тенге или более 2,5 миллиона рублей) до лишения свободы максимум на шесть лет. Кроме того, кража может увеличить время пребывания девушки в тюрьме еще на три года.
25-летний бронзовый призер Олимпиады 2014 года в одиночном фигурном катании Денис Тен был убит на прошлой неделе в Алма-Ате ворами, застуканными им за кражей зеркал с его авто. Молодой человек был ранен ножом во время потасовки и скончался.
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