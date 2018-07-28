«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой

Российская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр — 2014 в Сочи Аделина Сотникова заявила о том, что испытывает психологические проблемы и ей необходима помощь специального врача. Также спортсменка предстала в новом для себя образе блондинки, но позже отметила, что таким образом она проверяла работу СМИ. «Газета.Ru» разбирается, что происходит с известной фигуристкой.

Первая в истории России олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова в последнее время испытывает определенные психологические проблемы. Недавно фигуристка призналась в том, что переживает депрессию.

«Я надеюсь, что смогу справиться со всем, что со мной происходит. Мыслей в голове миллиард, морально убита…

А надо вообще мне все это? А для чего? Когда состояние твое на грани срыва, слова успокоения — это одно. Знаю, что все будет хорошо! Ля-ля-ля, тополя… Но то, что творится внутри меня, не знает никто, — написала Сотникова у себя в инстаграме.

Часть поклонников решила, что нервный срыв у фигуристки произошел из-за проблем в личной жизни. В 2016 году Аделина рассталась с изменявшим ей возлюбленным. В настоящее время спортсменка сконцентрирована на фигурном катании и почти не говорит о своей личной жизни.

Спустя несколько дней Сотникова решилась на смену имиджа и примерила на себя образ блондинки. Фотографию девушка опубликовала у себя в инстаграме.

«Жизнь решила устроить мне проверки. Я кидаю ей ответку и принимаю бой. Ну что, жизнь, ты готова? Мы в игре.

Знаю, что у меня много подписчиков, которые тоже нуждаются в поддержке! Давайте объединимся и докажем, что не собираемся отступать, а наоборот будем бороться до конца! Все будет супер!» — пишет 22-летняя Сотникова.

Однако смена образа известной спортсменки оказалась подделкой. Сотникова опровергла информацию о смене имиджа и обратился к СМИ с просьбой не афишировать ее личные проблемы.

«Уважаемые СМИ! Я очень прошу вас не брать мои публикации и не распространять по всем возможным сайтам, каналам, форумам и т.д! Те, кому надо, все видят, что я пишу. Я считаю, этого достаточно!

Я не работаю на новость и сенсацию, я делюсь какими-то вещами с аудиторией, которая у меня есть. Если хотите что-то узнать, связывайтесь с моим агентом (менеджером) и договаривайтесь об интервью, но не нужно делать сенсацию таким образом!

Фото блондинкой было выставлено специально, чтобы убедиться, что об этом узнает вся страна. Почему я это сделала? Потому что мой предыдущий пост стал какой-то находкой для вас, и мне начали писать как незнакомые люди, так и те, с кем я не общалась очень долгое время, все ли со мной хорошо.

Это конечно круто, что люди смотрят телевизоры, читают новости и т. д. Что переживают. Но! Новости нужно не с такими заголовками делать. Не мне вас учить. У меня другая деятельность, к счастью!

Поэтому друзья мои! Я все та же брюнетка. А с остальным я справлюсь», — написала Сотникова под своей очередной записью.

Сложно сказать, что происходит олимпийской чемпионкой Игр в Сочи, однако спортсменка отмечала, что ей необходима помощь психиатра.

«Дорогие мои! Зашла в «Direct» и немного была удивлена… Думаю, эта аудитория поймет меня, кто поделился со мной немного своими жизненными ситуациями и выразили слова поддержки в мой адрес! Я не психолог и учить никого не хочу. Хоть я и сильный человек, в моей жизни много всего было, поэтому я не по годам могу рассуждать (мне это очень многие говорят).

В данный момент мне самой нужен наверное уже психиатр! Но! Помочь людям, которые делятся со мной, сказать вам слова поддержки тоже хочу!» — написала фигуристка в одном из своих последних сообщений.

Несмотря на то, что Аделина сама испытывает определенные проблемы, она дала четыре совета своим болельщикам.

«Живите так, как вы хотите. Помогайте самым близким людям, но не забывайте про себя. Не держите все в себе. Отвлекайтесь от изнасилования своих мозгов», — посоветовала спортсменка своим подписчикам.

После завоевания олимпийского золота в 2014 году карьера Сотниковой пошла на спад. Травмы не позволили фигуристке выйти на прежний уровень, Аделина приняла участие в нескольких ледовых шоу на телевидении.

Весной 2018 года Сотникова занимала 103-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ). По состоянию на июль текущего года фамилии спортсменки в числе первых двух сотен нет.