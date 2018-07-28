Ещё
«Хотел жениться после Игр»: о чем мечтал убитый Тен
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Хотел жениться после Игр»: о чем мечтал убитый Тен 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: РИА Новости
Полиция Алма-Аты задержала торговца крадеными зеркалами, на которого предположительно работали убийцы фигуриста Дениса Тена. Пока идут разбирательства, мать погибшего попросила СМИ перестать беспокоить семью, которая все еще переживает утрату. Тем временем в сети появилось одно из последних интервью Тена, в котором тот признался, что хотел красиво сделать предложение своей возлюбленной после Олимпиады.
Прошло девять дней с момента трагической гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена, убитого двумя грабителями во время похищения зеркал с его автомобиля.
Мать погибшего Оксана Тен обратилась к общественности с просьбой не беспокоить переживающую горе семью.
>> Умер Денис Тен
«От имени родных Дениса благодарим весь народ Казахстана и международное сообщество за то, что разделили нашу скорбь и поддержали нашу семью в это тяжелое время. С момента трагедии к нам неоднократно обращались представители казахстанских и международных СМИ. Утрата Дениса до сих пор не поддается осмыслению, и сейчас нам очень сложно найти силы, чтобы отвечать на вопросы журналистов. Просим отнестись с пониманием к нашему общему горю, а также к нашей неготовности давать интервью. Давайте сохраним гордое имя нашего сына и честную память о нем!» — приводит слова Оксаны informburo.kz.
Из последних новостей по громкому убийству известно, что правоохранительными органами была задержана Жанар Толыбаева, которая предположительно присутствовала при совершении преступления, однако не сообщила в полицию. В итоге фигурист был доставлен в больницу с потерей трех литров крови, и врачи уже ничего не смогли поделать.
В случае, если ее вина будет доказана, девушка может получить шесть лет тюрьмы.
Также полиция Алма-Аты задержала 28-летнего торговца крадеными зеркалами, на которого предположительно работали убийцы фигуриста.
«Молодой мужчина является реализатором и признался в серии покупок и перепродаже краденых зеркал. В наличии у него было обнаружено и изъято 15 зеркал от разных автомобилей. Скупка краденого у нас является уголовно наказуемым деянием. Скупщики работают с проверенными людьми, поэтому в разработку взято все его окружение», — сообщила официальный представитель Департамента внутренних дел Алма-Аты Салтанат Азирбек.
Пока полиция ищет виновников гибели Тена, а его родные просят уважать свое личное пространство, поклонники бронзового призера Олимпиады в Сочи — 2014 продолжают вспоминать, каким он был при жизни.
Одно из последних интервью фигуриста, выложенное на следующий день после его гибели на Youtube-канале GAKKU TV, набирает тысячи просмотров.
Эта беседа позволяет лишний раз убедиться в том, насколько многогранным был талант Тена: оказывается, одновременно со спортивной карьерой он успевал учиться в университете по программе Международного бизнес-администрирования «Нефть и газ».
Кроме того, Денис вполне мог пойти не по спортивному пути — он делал серьезные успехи в музыке.
«У меня был выбор. В какой-то момент я должен был решить, кем хочу стать — музыкантом или фигуристом. Я занимался в музыкальной школе, был самым юным участником в хоре, где и заработал свои первые деньги за выступление. Но я очень любил движение и сразу сказал — фигурное катание! Если бы я когда-либо полюбил какого-то человека так же сильно, как фигурное катание, то это была бы красивая love story. Потом я думал: а если бы я сказал «Музыка», если бы я остался в Казахстане, но не переезжал в Москву? Но это уже в прошлом», — рассуждал фигурист.
Также Тен откровенно поведал о своем буйном характере — оказывается, в детстве он часто решал вопросы кулаками.
«В детстве я всех бил! Помню, куда ни шел, везде дрался. А вот на льду я становился спокойным, потому что сначала не умел кататься. Помню тот день, когда я впервые начал устойчиво держаться на коньках. Тогда я опять с кем-то подрался. Но с тех пор я изменился. Я больше не дерусь», — уверял спортсмен.
При этом Тен оставался верен своему боевому характеру: главными качествами в мужчине он считал смелось, ответственность за свои поступки и рациональность.
Рассуждая о том, что ему больше всего не нравится в людях, фигурист был точен:
«Меня раздражает тупость людей, их нечестность, блеф, ложь».
Неудивительно, что с такими твердыми принципами Тен не удержался и постарался отстоять свое имущество в борьбе с грабителями.
Также фигурист поведал милую историю о своей первой любви.
«Мне тогда было, наверное, лет 13. Познакомился с девочкой, которая была сильно младше меня и тоже занималась фигурным катанием. Я научил ее писать смски. Мы потом очень много переписывались — лет пять. У меня к ней было очень тонкое отношение, и я жил в таком литературном мире, где был уверен, что мы подрастем и поженимся. Я даже знал, как я сделаю ей предложение. В 16 лет я планировал, что ей исполнится 18, а я как раз выиграю Олимпиаду в Сочи. Мне тогда будет 21, и я приеду и сделаю предложение. Это была осознанная любовь. Я считал, что в моих руках драгоценное сокровище и что я должен сделать из этого человека нечто необыкновенное. Я всегда делился с ней своим жизненным опытом, хотел направить в нужное русло ее мысли», — признавался Тен.
К сожалению, это история уже никогда не закончится хэппи эндом.
Газета.Ru: последние новости
Аделина Сотникова оказалась на грани нервного срыва Третьим подозреваемым по делу об убийстве Тена оказалась девушка Почему группу Тутберидзе покинула четвертая ученица за год
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Награждение футболистов возмутило российских спортсменов621
Тарасова высказалась о наградах для футболистов
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Бывший футболист сборной РФ поддержал Гамову83
Дзюба сделал смелое предложение Путину104
Новости партнеров
Видео
00:44
Дзюба сделал смелое предложение Путину
Футбол
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
20:10
«Легенды футбола»: как Путин наградил сборную
Футбол Статьи
00:10
Фалькао поприветствовал Головина по-русски
Футбол Прочее
01:20
«Признайте Макларена»: почему легкоатлетов не пускают в Европу
Легкая атлетика Статьи
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
Путин вручает награды футболистам
Футбол
01:59
«Нужен психиатр»: что происходит с Аделиной Сотниковой
Фигурное катание Статьи
00:17
Допинговая «Санта-Барбара» в России: это не закончится никогда
Легкая атлетика Статьи
Все заново: Каррера ведет «Спартак» к вершине
Прочее Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение