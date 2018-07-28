«Хотел жениться после Игр»: о чем мечтал убитый Тен

Полиция Алма-Аты задержала торговца крадеными зеркалами, на которого предположительно работали убийцы фигуриста Дениса Тена . Пока идут разбирательства, мать погибшего попросила СМИ перестать беспокоить семью, которая все еще переживает утрату. Тем временем в сети появилось одно из последних интервью Тена, в котором тот признался, что хотел красиво сделать предложение своей возлюбленной после Олимпиады.

Прошло девять дней с момента трагической гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена, убитого двумя грабителями во время похищения зеркал с его автомобиля.

Мать погибшего Оксана Тен обратилась к общественности с просьбой не беспокоить переживающую горе семью.

«От имени родных Дениса благодарим весь народ Казахстана и международное сообщество за то, что разделили нашу скорбь и поддержали нашу семью в это тяжелое время. С момента трагедии к нам неоднократно обращались представители казахстанских и международных СМИ. Утрата Дениса до сих пор не поддается осмыслению, и сейчас нам очень сложно найти силы, чтобы отвечать на вопросы журналистов. Просим отнестись с пониманием к нашему общему горю, а также к нашей неготовности давать интервью. Давайте сохраним гордое имя нашего сына и честную память о нем!» — приводит слова Оксаны informburo.kz.

Из последних новостей по громкому убийству известно, что правоохранительными органами была задержана Жанар Толыбаева, которая предположительно присутствовала при совершении преступления, однако не сообщила в полицию. В итоге фигурист был доставлен в больницу с потерей трех литров крови, и врачи уже ничего не смогли поделать.

В случае, если ее вина будет доказана, девушка может получить шесть лет тюрьмы.

Также полиция Алма-Аты задержала 28-летнего торговца крадеными зеркалами, на которого предположительно работали убийцы фигуриста.

«Молодой мужчина является реализатором и признался в серии покупок и перепродаже краденых зеркал. В наличии у него было обнаружено и изъято 15 зеркал от разных автомобилей. Скупка краденого у нас является уголовно наказуемым деянием. Скупщики работают с проверенными людьми, поэтому в разработку взято все его окружение», — сообщила официальный представитель Департамента внутренних дел Алма-Аты Салтанат Азирбек.

Пока полиция ищет виновников гибели Тена, а его родные просят уважать свое личное пространство, поклонники бронзового призера Олимпиады в Сочи — 2014 продолжают вспоминать, каким он был при жизни.

Одно из последних интервью фигуриста, выложенное на следующий день после его гибели на Youtube-канале GAKKU TV, набирает тысячи просмотров.

Эта беседа позволяет лишний раз убедиться в том, насколько многогранным был талант Тена: оказывается, одновременно со спортивной карьерой он успевал учиться в университете по программе Международного бизнес-администрирования «Нефть и газ».

Кроме того, Денис вполне мог пойти не по спортивному пути — он делал серьезные успехи в музыке.

«У меня был выбор. В какой-то момент я должен был решить, кем хочу стать — музыкантом или фигуристом. Я занимался в музыкальной школе, был самым юным участником в хоре, где и заработал свои первые деньги за выступление. Но я очень любил движение и сразу сказал — фигурное катание! Если бы я когда-либо полюбил какого-то человека так же сильно, как фигурное катание, то это была бы красивая love story. Потом я думал: а если бы я сказал «Музыка», если бы я остался в Казахстане, но не переезжал в Москву? Но это уже в прошлом», — рассуждал фигурист.

Также Тен откровенно поведал о своем буйном характере — оказывается, в детстве он часто решал вопросы кулаками.

«В детстве я всех бил! Помню, куда ни шел, везде дрался. А вот на льду я становился спокойным, потому что сначала не умел кататься. Помню тот день, когда я впервые начал устойчиво держаться на коньках. Тогда я опять с кем-то подрался. Но с тех пор я изменился. Я больше не дерусь», — уверял спортсмен.

При этом Тен оставался верен своему боевому характеру: главными качествами в мужчине он считал смелось, ответственность за свои поступки и рациональность.

Рассуждая о том, что ему больше всего не нравится в людях, фигурист был точен:

«Меня раздражает тупость людей, их нечестность, блеф, ложь».

Неудивительно, что с такими твердыми принципами Тен не удержался и постарался отстоять свое имущество в борьбе с грабителями.

Также фигурист поведал милую историю о своей первой любви.

«Мне тогда было, наверное, лет 13. Познакомился с девочкой, которая была сильно младше меня и тоже занималась фигурным катанием. Я научил ее писать смски. Мы потом очень много переписывались — лет пять. У меня к ней было очень тонкое отношение, и я жил в таком литературном мире, где был уверен, что мы подрастем и поженимся. Я даже знал, как я сделаю ей предложение. В 16 лет я планировал, что ей исполнится 18, а я как раз выиграю Олимпиаду в Сочи. Мне тогда будет 21, и я приеду и сделаю предложение. Это была осознанная любовь. Я считал, что в моих руках драгоценное сокровище и что я должен сделать из этого человека нечто необыкновенное. Я всегда делился с ней своим жизненным опытом, хотел направить в нужное русло ее мысли», — признавался Тен.

К сожалению, это история уже никогда не закончится хэппи эндом.