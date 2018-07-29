Спутавшаяся с геем Медведева пошла на новое предательство

Уехавшая в Канаду к новому тренеру девушка решила порадовать подписчиков новым снимком. Однако такой реакции она не ожидала.

На этот раз Евгения опубликовала снимок, где она пьет сок. Подпись к фото была на английской языке, что и возмутило ее подписчиков в Instagram.

A post shared by Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) on Jul 28, 2018 at 5:35am PDT

"По-русски писать уже не модно", — отметил поклонник.

"Жень, пиши лучше на русском", — посоветовал другой.

Другие просто упрекнули ее в том, что она специально не пишет посты на русском языке. Однако, нашлись и те, кто был более тактичен.

"Женя, а можно писать еще по-русски (для возрастных твоих поклонников, которые не понимают английского языка)", — добавила женщина.