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Медведева рассекретила возлюбленного
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Медведева показала кольцо с бриллиантом и рассекретила возлюбленного 

Дни.ру 16 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Долгое время личная жизнь фигуристки Евгении Медведевой была тайной за семью печатями. Лишь недавно юная спортсменка заявила во всеуслышание о влюбленности, а пресса, в свою очередь, выяснила, что избранником звезды стал болгарский певец Кристиан Костов. При этом Медведева продолжает интриговать общественность, публикуя в Сети фото c дорогостоящими подарками.
Медведева уже давно привлекает внимание поклонников не только успехами в фигурном катании. Юная чемпионка интересна многим именно как разносторонняя личность и красивая девушка.
Спортсменка часто выкладывает в свой Instagram чувственные фото c выступлений. Восторженные комментарии фанатов по постами Жени не прекращаются ни на минуту.
Логично, что личная жизнь Медведевой вызывает у общественности особый интерес. При этом сама спортсменка не спешит делиться информацией о своих привязанностях, передает "Газета.ru".
Известно лишь то, что фигуристка была влюблена, и это давало ей стимул работать над собой. Из-за скудного количества информации о жизни Медведевой внезапно появившееся у фигуристки кольцо с внушительным бриллиантом переполошило Сеть.
"Какое сияние!", — написала спортсменка, продемонстрировав изделие из желтого золота в Instagram. Кроме того, Медведева записала еще одно интригующее обращение к фанатам: "Пожалуй, лучшее, что случилось со мной за последнее время!".
Фанаты ломали голову над тем, кто же "этот счастливчик". Однако фигуристка неожиданно для всех заявила, что сама заказала себе кольцо.
Дело в том, что Медведева любит носить "настоящие драгоценности". "Я сплю с ними, принимаю душ, тренируюсь, выступаю", — резюмировала чемпионка.
Напомним, что по информации СМИ, избранником Евгении стал русско-болгарский певец Кристиан Костов, который обрел известность в России после участия в шоу "Голос. Дети". Несмотря на плотный рабочий график у каждого из них, молодые люди поддерживают связь "каждую свободную минуту".
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Комментарии3  Ещё 3 источника 
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