Бойня на льду: когда сразятся Загитова и Медведева

Бойня на льду: когда и где сразятся Загитова и Медведева

Алина Загитова пытается «не ловить звезду» и усердно тренируется. Евгения Медведева кардинально меняет подход к музыке в выступлениях и активно ведет социальные сети. «Газета.Ru» рассказывает, чего ждать от интригующего противостояния российских фигуристок в новом сезоне.

Загитова не собирается «ловить звезду»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в отличии от ставшей на Играх-2018 второй Евгении Медведевой крайней редко публикует сообщения в социальных сетях и дает интервью. На счету 16-летней спортсменки всего десять постов в инстаграме после завоевания золотой медали в Корее.

В интервью одному из японских телеканалов российская фигуристка отметила, что не хочет, чтобы о ней говорили как о словившем звезду человеке.

«Я пытаюсь оставаться такой же, какой была до Олимпиады. Есть такое выражение — поймать звезду. Не хочу, чтобы про меня так говорили.

Человек должен быть дисциплинированным, должен знать свою цель, стремиться к ней», — отметила Загитова.

Также подопечная тренера Этери Тутберидзе отметила, что во время подготовки к новому сезону она будет все так же строга к себе.

«К новому сезону я попытаюсь подготовить так же, как и к двум предыдущим. Буду очень строга к себе.

Изо дня в день я тренируюсь, нахожусь на катке, поэтому фигурное катание для меня — это жизнь», — отметила спортсменка.

В Японии Алина стала послом местного крупного косметического бренда. По словам спортсменки, она была удивлена этому рекламному предложению. Тем не менее, межсезонье для спортсменки получается продуктивным.

В предстоящем сезоне Загитова будет выступать под «Призрак оперы» в короткой программе и «Кармен» — в произвольной. Болельщикам и судьям эти номера уже давно знакомы.

Однако сложности фигуристке могут доставить введенные конгрессом Международного союза конькобежцев (ISU) правила. Согласно нововведениям большое количество прыжков во второй части проката уже не будут давать столь ощутимого преимущества в баллах. А это было одним из главных козырей Алины. Теперь ей придется немного изменить приоритеты в своих выступлениях.

Дебют спортсменки на серьезных соревнованиях в новом сезоне состоится 2 ноября в Финляндии. В столице страны Хельсинки пройдет третий этап серии Гран-при.

Также Загитова порадует своими прокатами родных болельщиков на российском этапе серии, который состоится 16-18 ноября в Москве.

Музыкальная революция от Медведевой

Проводящая подготовку к новому сезоне в Канаде Медведева ведет соцести активнее Загитовой. Подопечная Брайана Орсера сама рассказала в инстаграме о музыке, под которую она будет выступать.

«Сезон-2018/19. Короткая программа — Натали Коул «Orange Colored Sky». Произвольная программа — (первая часть) Йо Йо Ма «Mumuki», (вторая часть) «Libertango». Хореограф Дэвид Уилсон . Тренеры Брайан Орсер и Трэйси Уилсон-Кинселла», — написала Медведева у себя в инстаграме.

Оба проката для Евгении поставлены канадским хореографом Дэвидом Уилсоном.

Orange Colored Sky — написанная в 1930 году популярная в США джазовая песня. Натали Коул — дочь певца Нэта Кинга Коула. Отец в свое время исполнил самую популярную версию композицию, а дочь записала свой вариант песни.

Mumuki и Libertango — композиции, написанные аргентинцем Астором Пьяцоллой. Американский виолончелист Йо Йо Ма записал оба произведения в 1997, добавив к традиционному звучанию бандонеона свою виолончельную партию.

Многих болельщиков удивил и восхитил неожиданный выбор спортсменки. Раньше Медведева придерживалась сложных лирических образов, теперь же ей предстоит справится с энергичными джазом и танго.

Очевидно, что в выборе музыки проявляется бунтарский характер спортсменки. Которая не побоялась перевернуть свою жизнь и перейти от Тутберидзе к Орсеру, переехав в другую страну.

На серьезных стартах Медведева дебютирует раньше Загитовой. В предстоящем сезоне она выступит на этапах Гран-при в Канаде с 26 по 28 октября и во Франции с 23 по 25 ноября.

Три дуэли предстоящего сезона

Таким образом, пути двух спортсменок на этапах Гран-при разойдутся. Очная дуэль Медведевой и Загитовой может состояться только в финале серии, который с 6 по 9 декабря примет канадский Ванкувер.

В решающие соревнования пройдет шестерка лучших спортсменов. И, если ничего форс-мажорного не произойдет, обе спортсменки дойдут до решающего сражения.

Вторая серия битвы Медведевой и Загитовой должна пройти уже в 2019 году. С 21 по 27 января в Минске состоится чемпионат Европы по фигурному катанию.

Венчать сезон будет чемпионат мира. Главный старт года зрители со всего мира увидят с 18 по 24 марта. Примечательно, что на этот раз планетарный форум примет одна из любимых стран фигуристок — Япония. Соревнования пройдут в городе Сайтама.