Теракт и американская дочь: тайная жизнь Тутберидзе

Дочь — тоже фигуристка

У Тутберидзе есть 14-летняя дочь Диана с необычной фамилией — Дэвис. Девочка родилась в США, где Этери в свое время провела шесть лет (с 1992 по 1998-й год), выступая в ледовых шоу и работая тренером.

Правда, рождение дочери произошло спустя довольно длительный срок после того, как Тутберидзе решила вернуться в Россию, — в 2003 году. Специалист объяснила это тем, что отцом ребенка является американец и поэтому она решила рожать девочку в США — рядом со своим избранником.

Потому и фамилия у Дианы — Дэвис. Правда, отношения с ее отцом у Тутберидзе, видимо, не сложились. Тренер до сих пор не замужем и непрерывно проживает в России.

В спортивных кулуарах ходят слухи о том, что на самом деле отцом девочки является бывший конькобежец Сергей Буянов, с которым Тутберидзе познакомилась, когда он уже был женат на известном тренере Елене Буяновой . Якобы Этери уехала в США, чтобы завуалировать этот факт и потому дала дочери необычную фамилию. Однако никаких доказательств этим слухам нет.

Диана очень рано встала на коньки и стала заниматься фигурным катанием, однако с прыжками у нее были серьезные проблемы. В итоге девушка перевелась в танцы на льду и сейчас пытается запустить свою карьеру в этом виде.

Также Тутберидзе рассказала в интервью, что ее дочь плохо слышит — этот недуг развился по вине врачей, которые дали ей неправильные антибиотики. Из-за этого девушка говорит будто с небольшим акцентом, потому что не очень хорошо слышит речь других и воспринимает произношение по-своему.

На этом моменте рассказа у Тутберидзе выступили слезы на глазах, но она собралась и подытожила: «Наверное, эти испытания даны мне для чего-то».

Тем не менее привычная строгость к ученикам все же сменялась у нее на материнские чувства, когда Диана еще занималась у нее в группе одиночным катанием.

Если у девушки не получались прыжки и она начинала плакать на льду, тренер обнимала ее и приговаривала: «Ну что ты ревешь? Я ведь сейчас и сама заплачу».

Пережила теракт

В ходе американского периода своей карьеры Тутберидзе пережила одно из самых страшных испытаний в своей жизни — теракт.

19 апреля 1995 года в Оклахоме мощный взрыв заминированного автомобиля стер с лица земли федеральное здание имени Альфреда Марра. Прямо напротив уничтоженной многоэтажки располагался приют, в котором проживала тогда Тутберидзе (за гастроли долго не платили, и потому позволить себе что-то более дорогостоящее было сложно).

Здание задело взрывной волной, окна превратились в осколки стекла. Многие из них попали в тренера.

«Не знаю, как очутилась на улице. Одна. Видно, долго выбиралась, стены были разворочены. Всех ребят увезли. Закричали о второй бомбе. Люди побежали, а я так и стояла. Вид у меня был потерянный: в сланцах, с полотенцем, зубной щеткой», — рассказывала Тутберидзе в интервью для официального сайта Федерации фигурного катания на коньках России.

После пережитого тренер не уехала из Америки, а продолжила выступать и работать, пока не решила вернуться в Россию. Думается, что та ситуация еще больше закалила характер специалиста и научила ее выходить из любых трудностей, погружаясь в работу.

Не любит брать мальчиков в группу

В группе Этери Тутберидзе учатся в основном юные девушки. Внимания мальчикам тренер уделяет гораздо меньше. Этому есть свое объяснение — 44-летней специалистке намного проще работать с девочками. По словам самой Тутберидзе, мальчики не способны выполнять ее наставления и требования в полной мере.

«Я девочек понимаю больше, они для меня больше готовы к работе. Задание объяснено — задание выполнено. С мальчиками сложнее. Они хотят чувствовать, что они любимы. Они хотят, чтобы их пожалели. Начинают демонстративно «убиваться» с одиночных и двойных прыжков для этого. Но жалеть — это не про меня», — сказала Тутберидзе на одной из пресс-конференций.

Хотя через школу Этери Георгиевны прошли несколько фигуристов. Так, под ее руководством занимались Сергей Воронов , в конечном итоге ушедший к Инне Гончаренко , Морис Квилеташвили, провалившийся на Олимпиаде в Пхенчахне, а также Адьян Питкеев, ставший вице-чемпионом мира на юниорском первенстве в 2015 году и завершивший профессиональную карьеру из-за травмы.

Самым успешным в группе Тутберидзе является Алексей Ерохов . 18-летний фигурист в марте этого года стал первым в истории российского одиночного мужского катания с 2004 года, который победил на чемпионате мира среди юниоров.

После своего триумфа Ерохов рассказал об особенностях совместной работы с Тутберидзе.

«Я думаю, любой тренер должен быть строгим. Этери Георгиевну никак нельзя назвать жестким тренером — она строгая, но справедливая», — объяснил он.

Сама Тутберидзе же жалуется на то, что мальчики в ее группе чересчур эмоционально реагируют на свои неудачи и критику в свой адрес. По ее словам, на тренировках нередко доходит дело до истерики, в ходе которых фигуристы грозятся покончить со спортом и «выбросить коньки в урну». Однако такое отношение только мешает развитию мужского фигурного катания.