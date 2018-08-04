Тяжелая работа: зачем Липницкая уехала в Сибирь

Одна из самых юных чемпионок Олимпийских игр Юлия Липницкая трудится в Восточной Сибири. В небольшом городе Ангарск, который находится в Иркутской области, завершившая карьеру спортсменка передает свои опыт и знания начинающим фигуристам.

Экс-фигуристка Юлия Липницкая в первой половине августа работает в небольшом сибирском городе Ангарске. Вместе с еще одной победительницей Игр-2014 в Сочи Еленой Ильиных Липницкая на протяжении десяти дней делится опытом с местными ребятами.

Как отмечает местное издание «Свеча»,

инициаторами приглашения чемпионок в Ангарск стали родители юных спортсменов. Интенсивный тренировочный курс предполагает работу над скольжением, прыжками, вращением, а также над выразительностью катания.

Занятия проходят с 1 по 11 августа.

«На сборах будет два часа льда каждый день, ОФП, СФП и хореография, хорошее настроение и море мотивации», — говорится в сообщении Академии Липницкой и Ильиных.

Население Ангарска составляет чуть больше 200 тысяч человек. Город находится в Иркутской области примерно в 50 километрах от регионального центра. Возможность поработать с олимпийскими чемпионами у местных фигуристов выпадает не каждый день.

«Первое занятие прошло на позитиве, многие дети (особенно девочки) не верили до конца, что катаются рядом со своим кумиром — Юлей Липницкой. Она же мило улыбалась, вела себя с ними просто, словно видела ребят уже не первый раз.

Елена Ильиных тоже всем очень понравилась — дети старательно выполняли все, что она просила», — пишет одно из местных изданий.

«Мы объединились с Юлией Липницкой, чтобы передать свою любовь к фигурному катанию и мастерство тем, кто начинает свой путь в большой спорт», — отметила Ильиных.

В комментариях болельщики поддерживают тренерские начинания Юлии. Спортсменку даже зовут в соседние города.

«Заезжайте в Братск, всего 426 километров от Ангарска! Встретим в лучших традициях, устроим экскурсию по нашим достопримечательностями!» — написал Липницкой один из подписчиков.

Ангарск — не первое место, где работают Липницкая и Ильиных. Месяц назад спортсменки тренировали юных фигуристов в небольшом городке Конаково, что в Тверской области.

Следующей остановкой Липницкой и Ильиных будет небольшой румынский город Брашов, где спортсменки снова будут делиться своим опытом с юными фигуристами.

Липницкая — вторая в списке самых юных олимпийских чемпионов по фигурному катанию в истории зимних игр.

Историческое достижение произошло в 2014 году в Сочи, когда Юлия в возрасте 15 лет 249 дней стала чемпионкой в командных соревнованиях. Причем девушка не была статистом — она, напротив, тянула коллектив за собой, принеся в копилку сборной России 20 баллов из 20-ти возможных.

A post shared by @academy_ilinykh_lipnitskaya on Aug 2, 2018 at 8:25am PDT

Произвольная программа спортсменки и вовсе стала одним из самых эмоциональных моментов в истории фигурного катания. Липницкая каталась под музыку из знаменитого фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера».

После выступления наблюдавший с трибун президент России Владимир Путин аплодировал Липницкой стоя, а позже лично поблагодарил спортсменку.

О выступлении Юлии высказался даже Спилберг, отправивший россиянке письмо благодарности «за то, что она смогла пронести образ девочки из „Списка Шиндлера“ в красном пальто через все выступление».

Липницкая родилась 5 июня 1998 года в Екатеринбурге. Мать растила дочь одна, отец ушел из семьи еще до рождения Юлии. После шести лет занятий в местной школе спортсменка переехала в Москву, где присоединилась к группе известного российского тренера Этери Тутберидзе

A post shared by @academy_ilinykh_lipnitskaya on Aug 1, 2018 at 8:14am PDT

Однако отношения Липницкой с наставником были крепкими только до успешной Олимпиады в Сочи. На следующий сезон девушка не смогла удержать планку высоких результатов. В финале Гран-при Юлия заняла пятое место, а чемпионат России и вовсе провалила, оказавшись на девятой строчке.

Возможно, эти неудачи подтолкнули Липницкую к смене тренера. От Тутберидзе она перешла к другому российскому специалисту Алексею Урманову

Но это решение успеха Юлии не принесло. Получив серьезную травму, она перестала принимать участие в соревнованиях, занявшись лечением. Кроме того, по словам матери спортсменки, Липницкая страдала от анорексии.

9 сентября 2017 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) официально подтвердила завершение карьеры Юлии.

Однако решение об уходе из спорта Липницкая приняла еще в апреле. На тот момент олимпийской чемпионке Сочи было всего 18 лет.

С октября 2017 Юлия начала работу в качестве телекомментатора, проведя рад крупных соревнований, в числе которых были и Олимпийские игры — 2018 в южнокорейском Пхенчхане. Многие болельщики отмечали, что у спортсменки отлично получается вести эфиры. Однако Липницкая решила заняться нелегким тренерским делом. Возможно, в будущем это выльется во что-то большее, нежели работа в небольших городах.