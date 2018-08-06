«Узнала из журнала»: Тотьмянина рассказала об измене Ягудина

Прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин Татьяна Тотьмянина рассказали о причинах, из-за которых они решили оформить свои отношения официально, о периоде расставания и изменах, а также поделились мыслями о патриархате.

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном мужском катании Алексей Ягудин и обладательница золотой медали Игр-2006 в соревновании пар Татьяна Тотьмянина рассказали об истории своих отношений.

Спортсмены начали встречаться после завершения профессиональной карьеры. В 2009 году у пары родилась дочка Елизавета, спустя шесть лет родилась еще одна девочка — Елизавета.

Долгое время Ягудин и Тотьмянина жили в гражданском браке. Мыслей об официальном оформлении отношений у них даже не было.

«Мне официальная регистрация была не важна. Ну зачем этот штамп в паспорте, если мы и так живем вместе и счастливы? Это формальность, да еще если б Таня взяла мою фамилию, пришлось бы кучу документов переделывать. Но, видимо, внутренняя необходимость узаконить отношения во мне зрела», — сказал Алексей в интервью журналу «Семь дней».

Тотьмянина отметила, что не понимает причину, по которой молодожены организуют дорогие и пышные свадьбы.

«Я не понимаю все эти пышные празднества — лишняя трата времени, денег и сил. Леша считает так же. Думаю, если б начали серьезную подготовку к свадьбе, то так устали бы, что и до ЗАГСа не дошли», — сказала Татьяна.

Официально пара расписалась в феврале 2016 года. Тотьмянина призналась, что причиной узаконить свои отношения стала негативная реакция в интернете.

«Поводом расписаться стало совместное интервью в журнале. Мы были на обложке со второй дочкой, а потом Леша почитал комментарии в Интернете: «Да все это пиар-ход, жениться он не хочет, такой-сякой…» А у нас как раз шоу в Сибири. Идем на автограф-сессию, Леша спрашивает: «Объясни, почему всем надо, чтоб мы поженились официально?» — вспоминает олимпийская чемпионка Турина.

Тогда же Ягудин и сделал предложение своей второй половине. Свадьбу звездная пара сыграла в Красноярске, куда они прилетели на спектакль.

Еще до свадьбы отношения между Алексеем и Татьяной дали трещину. Фигуристы расстались, а спустя некоторое время Ягудин завел роман с солисткой группы «Фабрика» Александрой Савельевой

Вспоминая этот период, Ягудин признался, что на расставание повлиял страх перед серьезными отношениями.

«Когда я собрал чемоданы, то не уходил к кому-то. Роман случился уже потом. А сбежал от Тани, потому что испугался того, что вдруг все стало хорошо. У меня до этого в личной жизни случались сплошные драмы, и состояние счастья и покоя было непонятно. Я не знал, какие они — долгие серьезные отношения. Смогу ли справиться», — сказал Ягудин.

Воспоминаниями о тяжелом периоде расставания также поделилась Татьяна.

«Знаю точно — удержать человека невозможно. Все равно уйдет, если захочет. Только не факт, что жалеть потом больше будешь ты. Конечно, преследовали мысли, не повторится ли ситуация, и несколько раз сама от него убегала. Но однажды просто расслабилась и запретила себе об этом думать. Когда одолевают сомнения, не нужно их подкреплять. Лезть в телефон, смотреть переписку. Тут или доверять, или проверять. Я выбрала доверие. В какой-то момент приняла «наглое» решение: этот человек мой. И, наверное, счастье, что узнала о его романе из журнала. А поскольку сама не видела, сказала себе, что все неправда. Сработал защитный барьер. Когда Леша вернулся, отношения мы не выясняли и про его роман не говорили. Было и прошло, как простуда», — заявила фигуристка.

Описывая свои отношения, Ягудин заявил, что важные решения в семье принимает именно он.

«Раньше мир строился на патриархате. Сейчас его не все принимают. Но лично я считаю неправильным, когда в тех же европейских странах и Америке женщину ставят на один уровень с мужчиной. В нашей русской семье, как бы ни менялось общественное мнение, деньги зарабатывает мужик и за благополучие отвечает мужик. По крайней мере, у нас с женой так», — рассказывает Алексей.

При этом Ягудин отметил, что в некоторых вопросах он идет на компромисс.