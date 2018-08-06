«Русского языка не видите?»: Медведева отвечает критикам

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила поклонникам, которые критиковали спортсменку за использование английского языка. После многочисленных претензий медалистка Игр в Корее начала не только дублировать свои сообщения на русском, но и приучать к своему родному языку коллег из США.

Благодаря успехам на Олимпиаде-2018 российские фигуристки превратились в настоящих суперзвезд и чуть ли не самых популярных спортсменов в стране. Во время летней паузы в соревнованиях триумфаторы Игр в Корее не выходят на лед при полных трибунах, однако все равно с легкостью находят повод для внимания у болельщиков и журналистов.

Так, переехавшая в Канаду двукратная обладательница серебра Олимпиады Евгения Медведева вызвала недовольство у части своих фанатов из-за постов в социальных сетях на английском языке.

Действительно, примерно половина публикаций спортсменки в инстаграме после переезда в Канаду содержала исключительно английский.

Однако сообщения на иностранном языке, как правило, были всего лишь рекламной, которая рассчитана на зарубежную аудиторию. Но этот факт мало волновал некоторых болельщиков, которые набросились на спортсменку с претензиями.

«Женя, а можно писать еще по-русски (для возрастных твоих поклонников, которые не понимают английского языка)», — еще один комментарий той же направленности.

«Тренера предала, теперь даже на русском перестала писать. Что ж… Переезжай уже туда, милочка, и выступай за другую страну», — заявил третий подписчик.

«О каком патриотизме вы говорите?! Она продалась за золотые коньки…»

Эти комментарии спровоцировали настоящую войну под постами 18-летней фигуристки. Одни обвиняли спортсменку в том, что она забыла родину, а другие отмечали, что Евгения, напротив, прославляет Россию за рубежом.

Увидев перепалки у себя в социальных сетях, Медведева приняла соломоново решение и стала подписывать свои фотографии фразами на двух языках.

Однако даже это не спасло спортсменку от претензий.

«Женечка, а куда делись посты на русском?» — вопросила подписчица.

«Вы уже не видите русского языка в моих постах? Однако», — отметила на вопрос фигуристка.

«Женя пишет на двух языках. Как вы можете не ценить это? У нее ведь еще есть фанаты из-за рубежа» — возмутилась болельщица из Японии.

Спортсменка стала использовать смесь из двух языков даже в сторис. Вот, например, Медведева пишет по-английски буквами из кириллицы.

Более того, Евгения постепенно приучает к русскому языку своих партнеров по тренировкам. Спортсменка опубликовала у себя в историях переписку с бронзовым призером Игр в Сочи в командном турние американским одиночником Джейсоном Брауном

На сообщение Медведевой «спасибо», представитель США ответил «пожалуйста».

Российская спортсменка переехала в Торонто для тренировок 17 июня. В начале мая она прекратила сотрудничество с наставником Этери Тутберидзе , в группе которой тренировалась с 2007 года. Через несколько дней стало известно, что новыми тренерами Евгении стали канадец Брайан Орсер и его помощница Трэйси Уилсон, а также хореограф Дэвид Уилсон , при этом она продолжает выступать за сборную России, оставаясь в школе «Самбо-70».

Вместе со сменой тренера россиянка решилась кардинально изменить свой подход к музыке в выступлениях.

«Сезон-2018/19. Короткая программа — Натали Коул «Orange Colored Sky». Произвольная программа — (первая часть) Йо Йо Ма «Mumuki», (вторая часть) «Libertango». Хореограф Дэвид Уилсон. Тренеры Брайан Орсер и Трэйси Уилсон-Кинселла»,

Оба новых проката для Евгении поставлены канадским хореографом Дэвидом Уилсоном.

Orange Colored Sky — популярная джазовая песня, написанная в 1930 году в США. Натали Коул — дочь певца Нэта Кинга Коула. Отец в свое время исполнил самую популярную версию композиции, а Натали записала свой вариант песни.

Mumuki и Libertango — композиции, авторство которых принадлежит аргентинцу Астору Пьяцолле. Американский виолончелист китайского происхождения Йо Йо Ма записал оба произведения в 1997, добавив к традиционному звучанию бандонеона свою виолончельную партию.

Фанатов удивил и восхитил резкие изменения в музыке. Оно и понятно, до этого Медведева придерживалась сложных лирических образов, теперь же ей предстоит справится с энергичными джазом и танго.

Очевидно, что в выборе музыкального сопровождения фанатов очевидно проявляется бунтарский характер спортсменки, которая не побоялась переехать в другую страну.

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