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«Не хуже Волочковой»: Липницкая произвела фурор
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«Не хуже Волочковой»: Липницкая произвела фурор, показав растяжку 

Teleprogramma.pro 13 часов назад
Поклонники пристально следят за успехами Юлии Липницкой.
После завершения спортивной карьеры олимпийская чемпионка, завоевавшая золотую медаль в командных соревнованиях на домашних Играх-2014 в Сочи, не перестает радовать поклонников.
В свои 20 лет Юлия Липницкая сумела добиться невероятных высот и пусть спортивная карьера была не долгой, фигуристка украсила собой мировые соревнования и Олимпиаду в Сочи, став одной из самых юных спортсменок, завоевавших любовь и признание соотечественников.
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Олимпиада в Пхенчхане закончилась для 18-летней Евгении Медведевой и 15-летней Алины Загитовой триумфом. Обе спортсменки завоевали на этих соревнованиях медали, а пока фигуристки боролись за честь нашей страны, ушедшая из большого спорта в прошлом году Юлия Липницкая также времени даром не теряла. В Сочи она провела свой первый мастер-класс.
Как и Евгения Медведева и Алина Загитова — Юлия Липницкая тренировалась у Этери Тутберидзе. Наставница юного дарования вложила свою подопечную все силы и опыт для того, чтобы Юлия смогла достойно представить нашу страну на Олимпиаде.
Юлия Липницкая в отличной форме (Фото: Instagram)
Фигуристка восхищает растяжкой не хуже, чем у Волочковой (Фото: Instagram)
Однако после триумфального выступления в жизни Липницкой произошли те вещи, которые спровоцировали слухи о том, что юная фигуристка стала жертвой звездной болезни. Юлия перестала побеждать, получала травмы и снималась с соревнований. Позже выяснилось, что чемпионка проходила курс лечения от анорексии в одной из клиник. Мама фигуристки заявила, что спортсменка решила уйти из большого спорта. Но, несмотря на это, Юлия Липницкая продолжает тренироваться и не забывает о выступлениях и мастер-классах.
Спортсменка не забывает о фигуре (Фото: Instagram)
«Не хуже Волочковой», «Еще вся жизнь впереди», «Умница, красавица, спортсменка», «Трудяжка, все разминается и отшлифовывает технику», «В форме, растяжка на зависть», — отметили поклонники.
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Комментарии32  Ещё 2 источника 
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