Тутберидзе обошла США: россиянка вошла в историю

14-летняя российская фигуристка смогла откатать мужскую программу

14-летняя фигуристка Александра Трусова на закрытых контрольных прокатах юниорской сборной России выполнила четверной лутц. Этот элемент еще никогда не исполнялся женщинами на соревнованиях. Глава фигурного катания страны Александр Горшков назвал это событие историческим.

Если отечественные примы фигурного катания Евгения Медведева Алина Загитова еще только набирают форму, то юниоры уже выходят на финишную прямую в подготовке к новому сезону. 22 августа в Братиславе стартует первый этап Гран-при для юных спортсменов, которым необходимо уже сейчас быть на пике своих кондиций.

Так, 14-летняя российская фигуристка Александра Трусова продолжает творить историю. Подопечной Этери Тутберидзе на закрытых контрольных прокатах юниорской сборной в Новогорске удалось выполнить три четверных прыжка в произвольной программе.

Хоть прокаты и были скрыты от глаз общественности, видео выступления Трусовой просочилось в сеть.

На ролике видно, как ученица Тутберидзе продемонстрировала лутц в четыре оборота во время проката произвольной программы, после этого Александра сделала два четверных тулупа, один из которых был осуществлен в каскаде с тройным тулупом. Более того, спортсменка выполнила эти элементы в чистом виде на разминке.

Лутц является самым сложным из четверных прыжков, он никогда не исполнялся женщинами на соревнованиях.

В прошлом сезоне 14-летняя подопечная Тутберидзе впервые в истории женского фигурного катания исполнила два четверных прыжка (сальхов и тулуп) на официальных соревнованиях. Лутц она прыгала только на тренировках.

Любопытно, что еще одна 14-летняя ученица группы Тутберидзе Анна Щербакова также предприняла попытку исполнить четверной лутц, однако не смогла приземлиться на лед.

После проката Трусова рассказала о своих планах на новый сезон.

«В прошлом апреле я начала работать над четверным сальховом, прыгнула его, потом прыгнула его в недокрут в Австралии, а на финале Кубка России и на юниорском чемпионате мира я уже сделала элемент чисто.

Тулуп я начала учить в декабре, после финала юниорского Гран-при, и тоже сделала его на чемпионате мира в Софии. А лутц начала учить после чемпионата мира, впервые прыгнула его где-то в мае.

Мне очень хочется сделать что-то, чего еще никто не делал. Поэтому я учу новые четверные, они получаются, и мне это нравится. Страха я не чувствую, если бояться, то не прыгнешь никогда.

Нужно очень решительно идти и прыгать.

Короткая программа у меня под музыку из «Убить Билла», а произвольная — «Пятый элемент».

Глава Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Горшков, комментируя выступление Трусовой, отметил, что в Новогорске состоялось историческое событие.

«Очередное историческое событие. Пускай этой пока не соревнование, а контрольные прокаты. Но они очень близки к стартам. Ребята волнуются на контрольных прокатах не меньше, чем на соревнованиях, а иногда даже больше. И тем не менее Саша — молодец!» — сказал Горшков.

Четверной лутц Трусовой стал своеобразным ответом Тутбирдзе на успехи коллег из-за океана.

Буквально несколько дней назад 12-летняя американка Алиса Лью впервые чисто исполнила тройной аксель на официальных соревнованиях международного уровня.

Сложный элемент был выполнен на турнире Asian Open 2018, который проходил в Бангкоке.

Ранее в женском одиночном фигурном катании на соревнованиях этот прыжок исполняли лишь восемь спортсменок.

Более того, Лью стала самой молодой исполнительницей тройного акселя в истории.

Однако сложно сказать, сможет ли американка в 14 лет исполнять четверные прыжки, как это делает Трусова. Дело в том, что из-за роста спортсменкам время от времени приходится заново привыкать к сложным техническим элементам.

Кроме того, в гонке за оборотами есть риск получить травму.

Именно из-за опасения за здоровье спортсменок ряд руководителей фигурного катания в разных странах предлагают увеличить возраст девушек, которые могут принимать участие в соревнованиях для взрослых.

Сейчас минимальный порог составляет 15 лет. Существует вероятность, что на одном из ближайших конгрессов ISU он будет увеличен до 16, 17 или 18 лет.