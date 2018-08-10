«Нужен психиатр»: что происходит со звездными фигуристками

Аделина Сотникова, Елена Радионова и Анна Погорилая — совсем недавно о них говорил весь мир, а сейчас они совсем пропали из виду. Сотникова после триумфа на Играх в Сочи никак не может выйти на лед, 19-летняя Радинова задумалась о завершении карьеры из-за провала перед Олимпиадой-2018, а Погорилая вовсю строит свою личную жизнь после свадьбы с латвийцем. «Газета.Ru» рассказывает, чем занимаются чемпионы и призеры мировых первенств и Олимпийских игр.

В мире фигурного катания — российского в особенности — в последние месяцы принято обсуждать проблемы Этери Тутберидзе , от которой раз за разом уходят молодые фигуристки, жизнь 18-летней Евгении Медведевой в Канаде, а также то, как победительница Олимпийских игр — 2018 Алина Загитова готовится покорять новые высоты.

Среди подобных разговоров из объектива совсем пропали другие талантливые спортсменки, которые одержали немало побед, представляя Россию на международных турнирах по фигурному катанию. Среди них и первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова. После ошеломительного успеха на Играх-2014 в Сочи 22-летняя девушка выступила на нескольких международных соревнованиях и постепенно убрала коньки за дверцу шкафа.

Сейчас Сотникова все больше уделяет внимания личной жизни и рассуждает о проблемах бытия, делясь со своими подписчиками в инстаграме различными советами.

Недавно фигуристка опубликовала пост, содержащий весьма длинный текст о том, что поклонники спортсменки делятся своими проблемами. Сотникова постаралась помочь подписчикам.

«Я не психолог, и учить никого не хочу. Хоть я и сильный человек, в моей жизни много всего было, поэтому я не по годам могу рассуждать (мне это очень многие говорят). Живите так, как вы хотите! Жизнь одна, и никто не знает, когда наступит конец! Сделали ошибки?! Да посмейтесь над этими ошибками! Каждый человек проходит через это. Отвлекайтесь от изнасилования своих мозгов! Найдите себе хобби и, поверьте, на пару часиков ваша голова свободна, и это прекрасное чувство. Уделяйте себе время и любите себя!» — написала Сотникова, также отметив, что ей «в данный момент самой нужен психиатр».

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14) 23 Июл 2018 в 10:46 PDT

Сама фигуристка в апреле 2017 года ушла от своего тренера Елены Буяновой и начала сотрудничество с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко . Однако с тех пор Аделина не приняла участия ни в одном из турниров.

Зато фигуристка уделяет внимание другим видам спорта. Так, Сотникову зачастую можно встретить на домашних матчах московского «Спартака» , болельщицей которого она является. К слову, известно, что спортсменка поддерживает дружеские связи с женой голкипера красно-белых Артема Реброва Екатериной.

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14) 28 Июл 2018 в 12:07 PDT

Публикация от Adelina Sotnikova (@adelina_sotnikova14) 8 Июл 2018 в 1:44 PDT

В отличие от Сотниковой, которая наслаждается отдыхом и жизнью после триумфа на Олимпиаде-2014, другая фигуристка, Елена Радионова, которая пока еще только мечтает о выступлении на Играх, делает все, чтобы эту самую мечту воплотить в жизнь. Радионова не смогла отобраться ни на Олимпийские игры в Сочи, ни через четыре года в Пхенчхан. После неудачных результатов на чемпионате России, не позволивших фигуристке поехать в Южную Корею, 19-летняя спортсменка стала подвергаться приступам депрессии и задумалась о завершении профессиональной карьеры.

«Знаю, что могла попасть в олимпийскую команду. Вместе с тренерами мы проделали нереально большую и плодотворную работу. Если сравнивать с прошлыми сезонами моей спортивной карьеры, то так я не тренировалась никогда. Я реально «впахивала» и держала себя в кулаке. Но не повезло. Просто не сложилось. Не пошло. Хотя на тренировках все делала — каскады с ойлером, флипом, ритбергером…

Поначалу в голову лезли разные мысли, кататься — не кататься. Состояние было такое непонятное. Не понимала, что делать, как быть.

Не тренироваться, ничего не хотелось. Опустошение. Никаких мыслей. Просто проживала жизнь без всяких событий, каких-то рассуждений или раздумий», — приводит слова Радионовой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Сейчас фигуристка продолжает сотрудничество с Буяновой и принимает участие в показательных выступлениях. К слову, как и Сотникова, Радионова ходит на футбол, но только на матчи принципиального соперника «Спартака» — ЦСКА.

Публикация от Elena Radionova (@lenok_radionova) 6 Май 2018 в 8:11 PDT

Там же фигуристка стала участницей эфира клубного телевидения армейцев.

О завершении карьеры может задуматься и 20-летняя Анна Погорилая. Из-за травмы фигуристка была вынуждена пропустить подготовительный этап к Олимпиаде в Пхенчхане, а также и сами Игры. В прошлом сезоне Погорилая выступила только на Гран-при Канады, но показала низкий результат в произвольной программе. Причиной неудачного выступления стали проблемы со спиной у спортсменки.

«Я потихоньку восстанавливаюсь, но спину в порядок пока не привела, в чемпионате России я участия не приму. Я просто не успею подготовиться, спина тоже не позволит. Сейчас я даже не тренируюсь на льду, только в зале. Сезон для меня закончен. Духом я не падаю. Травма не вечна, просто нужно чуть-чуть поддержать спину сейчас, иначе потом вообще не встану. Пока я только настроена восстанавливать спину, а там уже посмотрим, как получится. Но кардинальных вопросов по поводу будущего не стоит», — цитирует Погорилую «Р-Спорт».

Учитывая возраст и высокую конкуренцию в составе сборной России по фигурному катанию, спортсменка и сама понимает, что шансов добиться больших успехов на международном уровне немного.

Пытаясь справиться с психологическими проблемами, Анна нашла себе возлюбленного — латвийского фигуриста Андрея Невского . 25-летний спортсмен уже завершил любительскую карьеру, не добившись весомых достижений в танцах на льду.

Российская фигуристка-одиночница, бронзовый призер чемпионата мира — 2016 была знакома с Невским чуть более трех лет, и после года отношений пара решила зафиксировать их документально: 14 июля Погорилая вышла за Невского замуж.

Публикация от Анна Погорилая💫 (@annapogorilaya) 14 Июл 2018 в 10:00 PDT

К слову, сама фигуристка выразила желание продолжить карьеру. Осенью этого года ее ждут контрольные прокаты, за которыми последуют несколько турниров. Однако новую программу фигуристке так и не поставили, да и до сих пор нет никакой определенности с хореографами-постановщиками. Единственное, известно, что Погорилая продолжит сотрудничество с Анной Царевой.