Бывший муж Навки снова женился

Бывший муж Навки женился

Российский фигурист и тренер Александр Жулин женился втретий раз. Старшая дочь Жулина предпочла свадьбе отца отдых с матерью, фигуристкой Татьяной Навкой, в Сочи.

В минувшую субботу 55-летний призер Олимпийских игр заключил брак с фигуристкой Натальей Михайловой , которой он старше на 23 года.

«Жаль, что старшая Сашенька не смогла присоединиться!» — посетовал Жулин на своей странице в соцсети Instagram.

Тренер отметил, что дочери — это его главное «богатство» и «достижение». Однако если младшая, пятилетняя Екатерина, присутствовала на церемонии бракосочетания, то старшая, 18-летняя Александра, не смогла.

Публикация от Александр Жулин (@aleksandr_zhulin) 12 Авг 2018 в 9:35 PDT