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Бывший муж Навки снова женился
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Бывший муж Навки женился 

Рамблер 11 часов назад
Фото: ТАСС
Российский фигурист и тренер Александр Жулин женился втретий раз. Старшая дочь Жулина предпочла свадьбе отца отдых с матерью, фигуристкой Татьяной Навкой, в Сочи.
В минувшую субботу 55-летний призер Олимпийских игр заключил брак с фигуристкой Натальей Михайловой, которой он старше на 23 года.
«Жаль, что старшая Сашенька не смогла присоединиться!» — посетовал Жулин на своей странице в соцсети Instagram.
Тренер отметил, что дочери — это его главное «богатство» и «достижение». Однако если младшая, пятилетняя Екатерина, присутствовала на церемонии бракосочетания, то старшая, 18-летняя Александра, не смогла.
При этом, судя по Instagram-странице Татьяны Навки, в настоящее время Александра отдыхает в Сочи с матерью и ее нынешним супругом — пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым.
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