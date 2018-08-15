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Загитову и Медведеву столкнули лбами
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Медведева и Загитова столкнутся в Москве 

Рамблер 15 часов назад
Российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева покажут свои новые программы 9 сентября на арене «Мегаспорт» в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
В этот день на арене состоятся открытые прокаты фигуристов, входящих в основной состав сборной РФ. Мероприятие организует Федерация фигурного катания на коньках России.
Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за олимпийское «золото» Игр-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила «золото».
Медведева, завоевавшая «серебро» ОИ-2018, после Олимпиады ушла от тренера Этери Тутберидзе. По словам наставницы, после соревнований спортсменка возмутилась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.
Новый тренер спортсменки, канадец Брайан Орсер заявил, что целью Медведевой станет Олимпиада-2022. Фигуристка подчеркивала, что у Орсера много спортсменов, которые в фигурном катании считаются возрастными.
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