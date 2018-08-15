Загитову и Медведеву столкнули лбами

Медведева и Загитова столкнутся в Москве

В этот день на арене состоятся открытые прокаты фигуристов, входящих в основной состав сборной РФ. Мероприятие организует Федерация фигурного катания на коньках России.

Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за олимпийское «золото» Игр-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила «золото».

Медведева, завоевавшая «серебро» ОИ-2018, после Олимпиады ушла от тренера Этери Тутберидзе . По словам наставницы, после соревнований спортсменка возмутилась, что Загитову не оставили в юниорах еще на год.