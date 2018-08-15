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Анжелика Крылова заговорила после трагедии
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Анжелика Крылова заговорила после трагедии 

Рамблер 3 часа назад
Бывшая фигуристка, а ныне тренер Анжелика Крылова, попавшая в ДТП с маршруткой, рассказала пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России о своем состоянии.
«Все нормально. Переломов нет. Ударилась головой», — сообщила она.
Вечером в понедельник по дороге на тренировку, которая должна была пройти на московском катке, в стоявший на светофоре автомобиль Крыловой врезалось маршрутное такси.
В результате столкновения 45-летняя серебряная медалистка Олимпиады в Нагано получила ушибы шеи и головы, но приняла решение не обращаться за медицинской помощью. Однако накануне фигуристке стало хуже и она все же приехала в больницу, врачи которой обследовали Крылову, не нашли у нее серьезных травм, решив, однако, все же госпитализировать ее.
По словам Крыловой, медики хотят понаблюдать за ее состоянием в течение нескольких дней, чтобы убедиться, что все и впрямь нормально, а сама она не планирует задерживаться в больнице.
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