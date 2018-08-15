Анжелика Крылова заговорила после трагедии

Бывшая фигуристка, а ныне тренер Анжелика Крылова , попавшая в ДТП с маршруткой, рассказала пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России о своем состоянии.

«Все нормально. Переломов нет. Ударилась головой», — сообщила она.

Вечером в понедельник по дороге на тренировку, которая должна была пройти на московском катке, в стоявший на светофоре автомобиль Крыловой врезалось маршрутное такси.

В результате столкновения 45-летняя серебряная медалистка Олимпиады в Нагано получила ушибы шеи и головы, но приняла решение не обращаться за медицинской помощью. Однако накануне фигуристке стало хуже и она все же приехала в больницу, врачи которой обследовали Крылову, не нашли у нее серьезных травм, решив, однако, все же госпитализировать ее.

По словам Крыловой, медики хотят понаблюдать за ее состоянием в течение нескольких дней, чтобы убедиться, что все и впрямь нормально, а сама она не планирует задерживаться в больнице.