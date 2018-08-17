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Траньков: аннулирование рекордов — верное решение
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Траньков: аннулирование рекордов — верное решение 

Газета.Ru 14 часов назад
Фото: Газета.Ru
Олимпийский чемпион 2014 года в парном катании Максим Траньков заявил, что Международный союз конькобежцев (ISU) поступил верно, аннулировав все мировые рекорды в фигурном катании, передает ТАСС.
"Сейчас кардинальные изменения внесли в систему оценок, поэтому рекорды в фигурном катании — это абсолютно неважная единица. Нам за рекорды никто не платит, как в легкой атлетике, это личные достижения, поэтому я не вижу проблемы, чтобы поменять их статус, эти рекорды весьма эфемерны.
Например, к той огромной сумме, которую набрали Алена Савченко и Бруно Массо в прошлом году, с новой системой может вообще никто не приблизиться или очень легко ее обойдет", — заявил Траньков.
Кроме того, олимпийский чемпион подчеркнул, что его рекорд он всегда будет считать исключительно личным достижением.
"Для меня наши с Таней Волосожар рекорды всегда были личными достижениями, а не превосходством над другими. Всегда хочется улучшить свой личный результат, а не набрать больше, чем остальные. Поэтому для меня это адекватное и правильное решение", — отметил фигурист.
Ранее ISU аннулировал все мировые рекорды в фигурном катании, которые были установлены до сезона-2018/19.
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