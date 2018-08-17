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Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы
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Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы 

Рамблер 14 часов назад
Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды фигуристов до сезона-2018/19, изменив систему оценок. Об этом сообщает Sports.ru.
Теперь элементы фигурного катания будут оцениваться по шкале с -5 до +5, а не с -3 до +3. Все рекорды, установленные до нового сезона, будут считаться историческими.
Историческими, в частности, признали рекорды россиянок Алины Загитовой (82,92 балла за короткую программу на ОИ-2018) и Евгении Медведевой (160,46 за произвольную программу и итоговый балл в 241,31 на командном чемпионате мира-2017).
Также обнулены результаты двукратного олимпийского чемпиона 2014-го и 2018 годов Юдзуру Ханю (112,75 и 223,20 за короткую и произвольную, а также итоговый балл в 330,43). В историю попала и российская пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков: 84,17 балла за короткую программу на Олимпиаде-2014.
Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за олимпийское «золото» Игр-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила «золото».
Медведева завоевала «серебро» и после Олимпиады ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.
Свои новые программы Загитова и Медведева представят 9 сентября в рамках открытого проката на арене «Мегаспорт» в Москве.
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