Рекорды Медведевой и Загитовой аннулированы

Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды фигуристов до сезона-2018/19, изменив систему оценок. Об этом сообщает Sports.ru.

Теперь элементы фигурного катания будут оцениваться по шкале с -5 до +5, а не с -3 до +3. Все рекорды, установленные до нового сезона, будут считаться историческими.

Историческими, в частности, признали рекорды россиянок Алины Загитовой (82,92 балла за короткую программу на ОИ-2018) и Евгении Медведевой (160,46 за произвольную программу и итоговый балл в 241,31 на командном чемпионате мира-2017).

Также обнулены результаты двукратного олимпийского чемпиона 2014-го и 2018 годов Юдзуру Ханю (112,75 и 223,20 за короткую и произвольную, а также итоговый балл в 330,43). В историю попала и российская пара Татьяна Волосожар Максим Траньков : 84,17 балла за короткую программу на Олимпиаде-2014.

Загитова и Медведева были главными конкурентками в борьбе за олимпийское «золото» Игр-2018. В итоге Загитова обошла Медведеву в короткой программе (82,92 балла против 81,61 балла) и получила «золото».

Свои новые программы Загитова и Медведева представят 9 сентября в рамках открытого проката на арене «Мегаспорт» в Москве.