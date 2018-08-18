Медведева ответила на обвинения в предательстве

Серебряный призёр Олимпийских игр-2018, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева ответила своему подписчику в Instagram, обвинившему её в предательстве.

«Знаю своих настоящих фанатов лично. И благодарна им, что они всегда рядом. А не люди, готовые переобуться в воздухе», — сказала спортсменка, прикрепив скриншот диалога.

«К сожалению, переобуваться у нас — это народная традиция уже. Не сомневаюсь, что ещё много похожих переобуваний из сторис, предстоит к концу года», «Жень как ты можешь знать всех своих фанатов лично, если они разбросаны по всему свету? Обижаешь (Не у всех есть возможность познакомиться с тобой. Но это не значит, что они не настоящие», «Жень, обидно слышать, что настоящие фанаты, это те, с кем ты знакома лично. А с кем ты не знакома не могут быть настоящими?», «Давайте не будем придираться к словам. Я думаю, Женя имела в виду, что настоящие фанаты не станут быстренько менять свое отношение к своему любимцу и не станут бросаться словами про предательство. Так ведь, Женя?», — написали в комментариях подписчики фигуристки.

Переезду Медведевой в Канаду предшествовало расставание с Этери Тутберидзе , воспитанницей которой Медведева была 11 лет. Тренер рассказывала, что Медведева в преддверии Олимпиады просила ее оставить другую воспитанницу, Алину Загитову , в юниорах еще на год. Однако Тутберидзе не пошла ей навстречу. На Олимпиаде в Пхенчхане Медведева уступила Загитовой золото в одиночном катании.

Накануне стало известно, что обе спортсменки попали в список рекордсменок, чьи мировые рекорды в фигурном катании, установленные до сезона-2018/19, будут считаться историческими. В Пхенчхане Загитовой и Медведевой удалось побить два мировых рекорда. Теперь элементы будут оцениваться по шкале с минус 5 до плюс 5, а не с минус 3 до плюс 3.