Российская фигуристка обескуражила интимными фото

Российская чемпионка мира по фигурному катанию продемонстрировала элегантное нижнее белье в Instagram

A post shared by Tuktamysheva Elizaveta (@liza_tuktik) on Aug 13, 2018 at 9:41am PDT

Елизавета Тутамышева, 21-летняя фигуристка, выступающая в одиночном катании, и ставшая три года назад чемпионкой мира, удивила своих поклонников в соцсетях.

Елизавета опубликовала фотосессию в нижнем белье, снабдив ее кратким комментарием на русском и английском: «Просто фигуристка в нижнем белье, листайте дальше».

Пользователям соцсети понравился смелый поступок спортсменки. Они оставили под фото уже более 4 тысяч лайков.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, заслуженный мастер спорта. С детства спортсменку называли «вундеркиндом»: уже к 12 годам Лиза исполняла чрезвычайно сложные элементы фигурного катания

На сайте Международного союза конькобежцев о Лизавете сказано