Российская фигуристка обескуражила интимными фото 

Российская чемпионка мира по фигурному катанию продемонстрировала элегантное нижнее белье в Instagram.
Елизавета Тутамышева, 21-летняя фигуристка, выступающая в одиночном катании, и ставшая три года назад чемпионкой мира, удивила своих поклонников в соцсетях.
Елизавета опубликовала фотосессию в нижнем белье, снабдив ее кратким комментарием на русском и английском: «Просто фигуристка в нижнем белье, листайте дальше».
Пользователям соцсети понравился смелый поступок спортсменки. Они оставили под фото уже более 4 тысяч лайков.
Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года, заслуженный мастер спорта. С детства спортсменку называли «вундеркиндом»: уже к 12 годам Лиза исполняла чрезвычайно сложные элементы фигурного катания
На сайте Международного союза конькобежцев о Лизавете сказано:
«Туктамышева — первая русская фигуристка, завоевавшая титул чемпиона мира спустя 10 лет после победы Ирины Слуцкой в 2005 году. Елизавета начала кататься на коньках в возрасте четырех с половиной лет, подружившись с другими девочками-фигуристками. С 2007 года она тренировалась в Глазове и Санкт-Петербурге, но затем переехала в северную столицу, где тренируется на постоянной основе».