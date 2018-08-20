Бестемьянова рассказала о подставе для Загитовой

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что победительницу ОИ-2018 Алину Загитову подставили, отправив на чемпионат мира в Милан. Об этом сообщает «Газета.ру».

Бестемьянова отметила, что Загитова заболела после Игр, потом у нее начались показательные выступления, интервью, и при этом она почти не тренировалась.

«Все думали, что если она олимпийская чемпионка, то можно не тренироваться? Это была настоящая подстава», — возмутилась бывшая фигуристка.

По мнению Бестемьяновой, Загитову нужно было снимать с чемпионата.

Она добавила, что для спортсменки будет непросто снова найти стимул для тренировок, так как она уже завоевала все возможные награды.

Загитова завоевала «золото» на Олимпийских играх 2018 года. Позже в одиночной женской программе чемпионата мира в Милане она стала пятой. По итогам короткой программы фигуристка заняла второе место, но во время показа произвольной программы трижды упала.

Серебряный призер ОИ в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух объяснял такой результат психологическим состоянием спортсменки, физической усталостью и изменением антропометрических данных. По его мнению, поражение станет для нее мотивацией.

Загитова будет выступать на этапах Гран-при в Финляндии (2-4 ноября) и в Москве (16-18 ноября).