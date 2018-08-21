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Туктамышева бросит вызов Загитовой
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Туктамышева бросит вызов Загитовой 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева намерена исполнить один из сложнейших прыжков — тройной аксель — уже в начале нынешнего сезона, рассказал ТАСС ее тренер.
По словам Алексея Мишина, уже сейчас аксель его подопечной «дышит положительно», почему она и хочет продемонстрировать его на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в начале сентября.
За всю историю фигурного катания исполнить тройной аксель сумели лишь 10 женщин, среди которых две россиянки — Людмила Нелидина и та же Туктамышева, в арсенал которой он вошел еще в 2015 году. Между тем ни разу его не исполняла действующая рекордсменка мира по набранным очкам в короткой программе — славящаяся своими прыжками россиянка Алина Загитова.
Алексей Мишин отметил, что летняя подготовка Елизаветы Туктамышевой прошла «продуктивно», а нынешний сезон обещает быть «интересным», так как фигурное катание вступило в «новую эру». Таким образом тренер описал смену системы оценок с «-5/+5» на «-3/+3». По его словам, это станет «революцией» в фигурном катании, а первый сезон с новой шкалой оценок — «сезоном волнений».
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