Туктамышева бросит вызов Загитовой

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева намерена исполнить один из сложнейших прыжков — тройной аксель — уже в начале нынешнего сезона, рассказал ТАСС ее тренер.

По словам Алексея Мишина, уже сейчас аксель его подопечной «дышит положительно», почему она и хочет продемонстрировать его на контрольных прокатах сборной России, которые состоятся в начале сентября.

За всю историю фигурного катания исполнить тройной аксель сумели лишь 10 женщин, среди которых две россиянки — Людмила Нелидина и та же Туктамышева, в арсенал которой он вошел еще в 2015 году. Между тем ни разу его не исполняла действующая рекордсменка мира по набранным очкам в короткой программе — славящаяся своими прыжками россиянка Алина Загитова