Новый тренер «бросил» Медведеву

Российская фигуристка Евгения Медведева приедет на чемпионат России в Саранск без своего тренера Брайана Орсера. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на маму спортсменки Жанну Девятову.
По ее словам, Орсер в это время будет находиться на национальном первенстве Японии вместе с другим своим подопечным — двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.
В Саранск Евгения Медведева приедет с помощницей Орсера Трейси Уилсон. Однако канадский специалист планирует прилететь на контрольные прокаты Медведевой на ЧР.
Российская фигуристка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру в мае 2018 года. До этого Медведева 11 лет сотрудничала с тренером Этери Тутберидзе.