Новый тренер «бросил» Медведеву перед чемпионатом

Российская фигуристка Евгения Медведева приедет на чемпионат России в Саранск без своего тренера Брайана Орсера . Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на маму спортсменки Жанну Девятову.

По ее словам, Орсер в это время будет находиться на национальном первенстве Японии вместе с другим своим подопечным — двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

В Саранск Евгения Медведева приедет с помощницей Орсера Трейси Уилсон. Однако канадский специалист планирует прилететь на контрольные прокаты Медведевой на ЧР.