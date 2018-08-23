Ученица Тутберидзе произвела фурор в Европе

В Братиславе проходит первый этап гран-при по фигурному катанию среди юниоров.
Лидирующую позицию среди девушек уверенно заняла 14-летняя ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова, которая получила за короткую программу 73,18 балла.
На втором месте — подопечная Сергея Давыдова россиянка Анна Тарусина с 67,14 балла.
Щербакова выполнила каскад из двух тройных прыжков и вызвала аплодисменты зрителей финальным вращением.
Во время тренировки Анна впервые в истории чисто выполнила каскад из четверного лутца, тройного риттбергера и тройного тулупа.