Ещё
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Далее:
Читайте также:
Ещё

Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание 

Рамблер 5 часов назад
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о решении пропустить сезон 2018/19. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной такого решения фигуристка назвала «определенные обстоятельства».
«Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности», — заявила Сотникова.
Фигуристка отметила, что не хочет проигрывать, имея статус победительницы Олимпиады. Она напомнила, что ранее заняла на чемпионате России шестое место. В случае повторения такого результата, по словам спортсменки, она бы «уничтожила себя изнутри».
«Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду», — заявила она.
В новом сезоне фигуристка примет участие в шоу своего тренера Евгения Плющенко. Сотникова допустила, что она будет выступать на соревнованиях в следующем сезоне. Для этого, по ее мнению, ей понадобятся время и здоровье.
Сотникова завоевала золотую медаль Олимпиады-2014. Из-за травмы она не смогла принять участие в этапах серии Гран-при по фигурному катанию, чемпионате России и чемпионате Европы 2015 года. В следующем сезоне она заняла шестое место на национальном чемпионате. Весной 2017-го стало известно, что Сотникова будет тренироваться у Плющенко. Позже он сообщил, что фигуристка пропустит сезон-2017/18 из-за травмы.
Комментарии11
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тарасова набросилась на Сотникову6
Уткин сдержал обещание по 1 млн рублей после ЧМ26
Шумахер плачет в инвалидном кресле36
Капитан бесконечность. Самые длинные ноги гимнастики16
Ученица Тутберидзе произвела фурор в Европе23
Видео
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
00:37
«Зачем ты нас предала»: Медведева ответила на обвинения
Фигурное катание Статьи
09:23
«Ари поступил не по-мужски, его накажут по справедливости»
Футбол Статьи
01:01
Великий спортсмен угодил в психбольницу
Летние виды спорта
00:40
Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание
Фигурное катание
02:18
«То, что он жив, уже хорошо»
Автоспорт
00:34
Отвернулся от флага России: украинец устроил скандал в ФНЛ
Футбол Статьи
01:15
Российский биатлонист изменил родине
Биатлон
00:34
Украинский игрок проявил неуважение к флагу РФ
Футбол
01:00
«Маленький террор»: фигуристок РФ убирают с вершины
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение