Олимпийская чемпионка сделала неожиданное признание

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова объявила о решении пропустить сезон 2018/19. Об этом сообщает ТАСС.

Причиной такого решения фигуристка назвала «определенные обстоятельства».

«Я понимаю, какой сейчас состав девочек, какие технические сложности», — заявила Сотникова.

Фигуристка отметила, что не хочет проигрывать, имея статус победительницы Олимпиады. Она напомнила, что ранее заняла на чемпионате России шестое место. В случае повторения такого результата, по словам спортсменки, она бы «уничтожила себя изнутри».

«Пока я не буду готова стопроцентно психологически и физически, то на соревнованиях выступать не буду», — заявила она.

В новом сезоне фигуристка примет участие в шоу своего тренера Евгения Плющенко . Сотникова допустила, что она будет выступать на соревнованиях в следующем сезоне. Для этого, по ее мнению, ей понадобятся время и здоровье.

Сотникова завоевала золотую медаль Олимпиады-2014. Из-за травмы она не смогла принять участие в этапах серии Гран-при по фигурному катанию, чемпионате России и чемпионате Европы 2015 года. В следующем сезоне она заняла шестое место на национальном чемпионате. Весной 2017-го стало известно, что Сотникова будет тренироваться у Плющенко. Позже он сообщил, что фигуристка пропустит сезон-2017/18 из-за травмы.