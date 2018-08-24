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Тарасова набросилась на Сотникову
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Тарасова жестко раскритиковала Сотникову 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тренер Татьяна Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковала олимпийскую чемпионку 2014 года фигуристку Аделину Сотникову, которая объявила о пропуске сезона 2018-2019 года.
«Я уже не могу все это слышать. Сколько Аделина будет сезонов пропускать? Она не выступает с Олимпийских игр. Это никому неинтересно уже», — сказала Тарасова.
По ее словам, «никто и не рассчитывал», что Сотникова выйдет на соревнования, поскольку она выступает на шоу.
Тарасова заявила, что все профессионалы понимают, что Сотникова не вернется в любительский спорт, но она должна понимать, что «это как-то неправильно». Легендарный тренер также назвала поведение Сотниковой «идиотскими играми».
«Она олимпийская чемпионка, но уже прошел пятый год, как ее нигде нет. Если ей нравится так играть…. Это выглядит ей-богу смешно, недостойно олимпийской чемпионки», — добавила она.
Аделина Сотникова выиграла две золотых медали на Олимпиаде 2014 года в Сочи: в командном и личном первенстве, после чего практически перестала выступать на соревнованиях. Последний крупный турнир, в котором она принимала участие — чемпионат России 2016 года, на котором она заняла шестое место.
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