«Прощайтесь с титулами»: 3 восходящие звезды Тутберидзе

Александра Трусова

14-летняя победительница финала юниорского Гран-при 2017 года и чемпионата мира среди юниоров — 2018 является, пожалуй, лучшей исполнительницей прыжков в женском фигурном катании на данный момент.

Ее оценка за технику на последнем мировом первенстве достигла 92,35 — такого раньше не было ни у одной из одиночниц ни на юниорском уровне, ни на взрослом.

Даже не всем мужчинам под силу достичь такого показателя.

Правда, этот рекорд уже отправлен в прошлое Международным союзом конькобежцев (ИСУ), который 17 августа ввел новую систему оценок и объявил предыдущие достижения славной историей, не имеющей силы в данный момент. Но практически нет сомнений, что Трусова вскоре вновь поднимет планку до заоблачных высот: осталось лишь дождаться ее выступления на третьем этапе юниорского Гран-при в литовском Каунасе, который пройдет с 5 по 8 сентября.

На триумфальном для себя чемпионате мира она первой в истории среди женщин чисто исполнила два четверных в одной программе — сальхов и тулуп (причем последний вид прыжка ранее никогда не покорялся представительницам прекрасного пола).

Также Александра исполняет в произвольной программе три разных каскада из тройных прыжков, а на тренировках сборной уже вовсю штампует четверной лутц. Если бы Трусовой не нужно было еще на год задерживаться в юниорах из-за возраста, все взрослые звезды фигурного катания уже могли бы заранее прощаться с титулами.

Однако в сезоне-2018/19 юному гению еще предстоит соревноваться с юниорами — и с нетерпением ждать своего звездного часа, надеясь, что стремительное развитие подросткового организма позволит сохранить необходимую форму и прыгучесть хотя бы до 15 лет.

«Хочу чаще и чище катать программы с четверными. Буду улучшать свои прокаты, чтобы было больше баллов, рекорды ставить», — так объяснила девушка свою мотивацию на предстоящий сезон в интервью сайту Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Алена Косторная

Эта 15-летняя ученица Тутберидзе отличается по своим сильным сторонам от Трусовой, но тоже, без всякого сомнения, может потрясти мир фигурного катания.

На прошедшем ЧМ среди юниоров она заняла второе место после невероятной Александры с ее четверными.

Сама Косторная рекордных прыжков пока не исполняет, но берет другим: потрясающей выразительностью и красивым скольжением.

Оценка за компоненты (артистизм, владение коньком, построение программы, передача музыки, связующие элементы) у Алены как правило выше, чем у Трусовой.

По мастерству подачи выступления она приближается к Евгении Медведевой, которая на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане уступила Алине Загитовой по технике, но завоевала сердца зрителей тем, как рассказала историю своих героинь в обеих программах.

На чемпионате России среди взрослых 2018 года Косторная заняла третье место (хотя участвовала, можно сказать, вне конкурса — на чемпионат Европы она все равно не попала из-за своего юного возраста).

Это красноречиво свидетельствует о потенциале девушки, которая пока что пребывает в тени Трусовой:

в прошлом сезоне она стала второй после Александры на ЧМ и в финале юниорского Гран-при. Впрочем, и рекордные прыжки, возможно, скоро перестанут быть «терра инкогнита» для Косторной.

«Я планирую я будущем усложнить контент своих программ, выучить четверные прыжки, потому что женское фигурное катание меняется, — признавалась Алена по ходу сезона-2017/18. — Уже пробовала делать четверной тулуп».

А пока что Косторная порадует публику акселем в три с половиной оборота, который могут исполнить считаное количество фигуристок в мире.

Произойдет это уже на втором этапе юниорского Гран-при в австрийском Линце, который пройдет с 29 августа по 1 сентября.

Анна Щербакова

Эта 14-летняя фигуристка представляет собой нечто среднее между Трусовой и Косторной: невероятная выразительность сочетается у нее с умением делать четверные прыжки.

Возможно, если бы не перелом ноги, который девушка получила в июле 2017 года во время исполнения каскада с тройным риттбергером, то сейчас рекордсменом была бы вовсе не Трусова.

Однако у Анны ушел на восстановление почти год, и она только сейчас вступает в серьезную игру.

На контрольных прокатах юниорской сборной России девушка уже продемонстрировала чистый четверной лутц (самый сложный из всех прыжков). Правда, удалось это только на разминке, а во время выступления нервы помешали Щербаковой показать его в чистом виде.

Тем не менее фигуристка владеет техникой четверных уже около года и, все всякого сомнения, будет пытаться исполнять их на официальных соревнованиях в сезоне-2018/19. Если ей удастся добиться стабильности в этом деле, то даже баллы Трусовой могут не устоять.

На первом этапе юниорского Гран-при этого сезона в Братиславе Анна уже произвела фурор в короткой программе,

покорив публику красотой движений и передачей музыки — причем без всяких четверных. Россиянка занимает промежуточное первое место и сегодня, 25 августа, продемонстрирует свою произвольную программу, где уже должна показать четверной лутц.