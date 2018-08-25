Ученица Тутберидзе шокировала Европу

Фигуристка Щербакова выиграла этап юниорской серии Гран-при в Словакии

Россиянка Анна Щербакова одержала уверенную победу в соревнованиях одиночниц на первом этапе юниорской серии Гран-при в Братиславе (Словакия).

Щербакова выиграла как короткую, так и произвольную программу, по сумме которых опередила свою соотечественницу Анну Тарусину, ставшую второй, на 18,71 балла.

Третье место сохранила за собой Юн Ю из Южной Кореи.

В итоге на первом этапе юниорской серии Гран-при российские фигуристы завоевали три золота, три серебра и одну бронзу. Без медалей россияне остались только в мужском одиночном катании.

Фигурное катание. Юниорская серия Гран-при. Первый этап. Братислава, Словакия Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 205,39. 2. Анна Тарусина (Россия) — 186,68. 3. Юн Ю (Южная Корея) — 183,98.