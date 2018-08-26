Почему ученица Тутберидзе отказалась от четверного

Выбросила рекорд: ученица Тутберидзе отказалась от четверного

Ученица Этери Тутберидзе Анна Щербакова уверенно победила на первом этапе юниорского Гран-при в Братиславе, обогнав ближайшую соперницу — свою соотечественницу Анну Тарусину — почти на 19 баллов. Однако девушка не исполнила самый сложный в мире прыжок — четверной лутц, который присутствует у нее в программе. «Газета.Ru» разбирается в причинах произошедшего.

В Братиславе завершился первый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. Соревнования среди девушек прошли при полном доминировании двух россиянок — 14-летней ученицы Этери Тутберидзе Анны Щербаковой и 15-летней подопечной Сергея Давыдова Анны Тарусиной.

Между девушками развернулось серьезное соперничество еще в ходе исполнения короткой программы:

Щербакова тогда заняла промежуточное первое место с результатом в 73,18 балла, а Тарусина оказалась второй с 67,14.

Разница, конечно, довольно велика, однако здесь сыграло свою роль и то, что воспитанница Давыдова выступала первой из всех спортсменок — в этом случае судьи, как правило, придерживают баллы, чтобы оставить себе пространство для оценивания других.

Казалось, что Тарусина просто обязана навязать борьбу Щербаковой в произвольной программе, где она тоже попала в последнюю разминку, но тут уже техническая подготовленность ученицы Тутберидзе оказалась вне конкуренции.

В самом начале выступления Щербакова чисто и с большим запасом по высоте исполнила сложный каскад тройной флип — тройной риттбергер, причем первый прыжок у нее был сделан с поднятыми руками, что изрядно повышает сложность.

Сразу после этого девушка поразила публику еще одним каскадом тройной лутц — тройной тулуп.

Такой поворот событий вызвал у зрителей дружный вздох и восторженные аплодисменты — Анна практически не дала себе отдохнуть, лишь несколько раз элегантно взмахнув руками и переместившись в другую часть катка.

После этого все точки были расставлены над i — в прыжках с ученицей Тутберидзе тягаться бесполезно.

Однако знатокам фигурного катания даже двух этих каскадов было недостаточно, ведь они знали: в арсенале у Щербаковой есть самый сложный прыжок в мире — четверной лутц.

Его еще не исполняла на официальных соревнованиях ни одна женщина, и Анна имела все шансы войти в историю.

То, что девушка способна выполнить этот элемент, известно абсолютно точно: хореограф из группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз еще в апреле выкладывал видео, на котором спортсменка прыгнула не только четверной лутц, но и два тройных прыжка следом, создав таким образом невероятный каскад.

«Пока я пробовала этот прыжок только на тренировке, поэтому на этот сезон цель выполнить его на соревнованиях», — говорила сама Щербакова в интервью во время шоу «Dreams on Ice».

И все шло по плану: на сборах национальной команды России перед началом сезона фигуристка демонстрировала четверной лутц — сначала на тренировках, а затем и на разминке перед контрольными прокатами.

Однако в ходе исполнения произвольной программы что-то пошло не так: девушка упала с этого прыжка, хотя он, казалось бы, уже отработан.

Видимо, этот тревожный звоночек прямо накануне первого этапа Гран-при всерьез обеспокоил Тутберидзе и весь ее тренерский штаб. И, несмотря на смелые заявления самой фигуристки, прыжок был исключен из произвольной программы.

Стоит отметить, что ждавшие до самого конца зрители все-таки увидели лутц — правда, не четверной, а лишь тройной. Он был исполнен очень чисто, и этого вполне хватило для уверенной победы на классе, но после выступления Анны все же осталось легкое чувство сожаления. Рекорда не случилось. Сенсацию отложили до следующего раза.

Однако понять тренеров совсем несложно: Щербакова уже ломала себе ногу в прошлом году, когда неудачно приземлилась после тройного прыжка.

После одного из падений были проблемы и с рукой: девушка ходила с гипсом. Так что здоровье спортсменки — превыше всего, особенно сейчас, когда одно неловкое приземление может стоить пропуска целого сезона.

Сама Щербакова осталась более чем довольна своим выступлением.

«Я была очень рада кататься здесь, так как это мой первый международный старт. Я хорошо показала обе программы, за исключением одной маленькой ошибки. Будем над этим работать», — приводит слова фигуристки «РИА Новости».

Даниил Глейхенгауз, который сопровождал спортсменку на соревнованиях (Тутберидзе почему-то отсутствовала), заверил, что девушка еще обязательно исполнит заветный четверной.

«Мы неоднократно показали четверной лутц — и сольно, и в каскадах, — на тренировках в Братиславе, но после каждодневных совещаний с командой приняли решение на этом старте не рисковать и не включать лутц в программу, потому что он еще недостаточно стабилен.

Как только мы поймем, что уровень стабильности позволяет его ставить, то он будет обязательно внедрен в программу. В какой момент это произойдет, пока точно не могу сказать, но точно в этом сезоне», — рассказал специалист.

Однако возможность войти историю в качестве первой женщины, исполнившей четверной лутц, скорее всего, безнадежно упущена Анной.

В следующий раз она появится перед публикой на четвертом этапе юниорского Гран-при в канадском Ричмонде, который пройдет с 12 по 15 сентября.

А вот другая подопечная Тутберидзе Александра Трусова , которая является наиболее успешной по части прыжков и на контрольных прокатах, в отличие от Щербаковой, исполнила четверной лутц безукоризненно, вступит в борьбу уже на втором этапе Гран-при в литовском Каунасе (5-8 сентября).

Любители фигурного катания уже могут обводить эти даты в красный кружок: где-то в этом промежутке будет установлено историческое достижение.