«Нужно уходить»: почему покидают Тутберидзе

«Нужно уходить»: почему фигуристка покинула Тутберидзе

В мае 2018 года российская фигуристка Полина Цурская заявила, что покинула группу Этери Тутберидзе. Произошло это спустя несколько дней после того, как от тренера ушла двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане Евгения Медведева.

Рассказывая о причинах своего ухода, Полина отметила, что для ее карьеры необходимы были перемены.

«Понимала, что мне срочно нужно что-то изменить. Возможно, не только поменять тренера, но и себя, свое отношение к тренировкам, подход к работе в целом. И получалось, как ни крути, что нужно уходить из группы.

Родители очень долго сомневались, долго пытались меня удержать от этого шага, переубедить. Я продолжала ходить на тренировки, но как-то вечером вернулась домой и твердо сказала: «Все», — цитирует Цурскую «РИА Новости».

«В прежней группе у нас все шло на каком-то постоянном соревновании, на соперничестве. То есть ты смотришь, что делает на льду кто-то один, и сам тянешься за этим. В ЦСКА тренеры стараются разделить всех спортсменов таким образом, чтобы иметь возможность работать с каждым индивидуально.

Отдельно отрабатывать прыжки, скольжение, отдельно — хореографическую часть катания. Работа на соперничестве, честно говоря, мне не слишком нравилась. Мне это не очень подходит», — заявила Полина.

Цурская отметила, что переход к новому специалисту под конец сезона повлиял на процесс подготовки программ на новый сезон.

«Я перешла к новому тренеру в самом конце сезона, когда уже было плотно расписано, кому из фигуристов когда ставят программы, и в этом графике не было ни одного свободного окна. Елена Германовна к тому же какое-то время размышляла, брать меня в группу или нет. Она знала, что у меня травма, и очень боялась, что я просто не смогу работать в полную силу, справляться с нагрузками. Так что разговоров о постановке программ поначалу не было вообще», — вспоминает фигуристка.

«Потом мы решили, что поставим их на сборе в Курмайоре, но получилось так, что Тарасова и Михайлов, с которыми я планировала заниматься постановочной работой, в Италию приехать не смогли по каким-то личным причинам. Поэтому там мы нарабатывали функционалку: я катала макеты старых программ, собирала прыжки, отрабатывала технику, чтобы хоть как-то в физическом плане войти в сезон», — сказала 17-летняя спортсменка.

Полина призналась, что отсутствие возможности готовиться к новым программам огорчало ее.

«Ну да, иногда я сильно переживала, что все уже вовсю накатывают новые программы, а я никак к ним не подступлюсь. Еще я очень волновалась перед тем, как идти на постановку к Татьяне Анатольевне. Все-таки сама Тарасова! До этого я никогда с ней не работала, не знала, как это все будет. А оказалось, что все очень просто. Никита показывал. Татьяна Анатольевна корректировала, говорила, что и как она хочет увидеть», — сказала фигуристка.

Полина занималась в группе Тутберидзе с 2013 года. Под ее руководством в сезоне-2015/16 Цурская завоевала золото юношеской Олимпиады, а также выиграла первенство России среди юниоров и финал юниорского Гран-при.

«Тяжело было привыкнуть к другому. В прежней группе нам сразу ставили заходы вместе с прыжками. Этот процесс занимал полтора часа утром и столько же вечером, и в несколько дней все укладывались.

Здесь постановка шла на отдельном льду, без прыжков, и занимала по четыре-пять часов в день. Первые три дня у меня до такой степени болели все мышцы, что я приходила на каток, как на костылях. Утешала себя тем, что пусть больно, но зато хорошо прокачиваются все мышцы», — отметила спортсменка.

Буянова особое внимание уделяет скольжению фигуристок. Цурская отметила улучшения в этом компоненте.

«Мне на самом деле всегда нравилось скольжение. Я очень люблю кататься.

Мне кажется, что сейчас у меня есть прогресс именно в скольжении, в подаче программ.

Посмотрим, как это все получится на прокатах», — сказала Полина.

Фигуристы сборной России представят свои новые программы на контрольных прокатах, которые пройдут 5 сентября на арене «Мегаспорт» в Москве.

На предстоящей серии Гран-при по фигурному катанию Цурская выступит на этапах в американском Эверетте и в столице России.