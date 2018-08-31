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От Медведевой «сбежал» тренер
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От Медведевой «сбежал» тренер 

Рамблер + ещё 4 21 минуту назад
Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер будет готовить к Олимпиаде-2022 сборную Китая. Как сообщает «Газета.ру», из-за этого ему будет трудно уделять остальным своим спортсменам достаточно внимания.
По словам канадского тренера, он периодически будет ездить в Китай вместе с помощниками.
«Газета.ру» усомнилась в том, что наставник сможет «планомерно» работать со всеми фигуристами и полноценно подготовить их к новому сезону.
Помимо Медведевой, он также тренирует двукратного олимпийского чемпиона из Японии Юдзуру Ханю и испанского фигуриста Хавьера Фернандеса, дважды побеждавшего на чемпионатах мира.
Свои новые программы Медведева представит 9 сентября в рамках открытого проката на арене «Мегаспорт» в Москве. По данным «Газеты.ру», Орсер пропустит чемпионат России, где выступит его подопечная, и посетит первенство Японии, в котором примет участие Ханю. В Россию прилетит помощница Орсера Трейси Уилсон.
18-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призер Олимпиады-2018 в командных соревнованиях и одиночном катании. Она также стала двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и двукратной победительницей финальных этапов Гран-при.
После Олимпиады Медведева ушла от тренера Этери Тутберидзе и начала тренироваться с Орсером. По словам Тутберидзе, фигуристка была недовольна, что выигравшую «золото» 15-летнюю Алину Загитову не «подержали в юниорах» еще год.
Орсер заявил, что целью Медведевой станет Олимпиада-2022. Фигуристка подчеркивала, что у него много спортсменов, которые в фигурном катании считаются «возрастными».
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